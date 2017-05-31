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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:13 BJT

新西兰央行：总裁惠勒称正密切关注房价增势

路透惠灵顿5月31日 - 新西兰央行总裁惠勒周三称，央行乐见房价涨势放缓，但正在密切关注未来房价可能再度加速上涨的迹象。

“我们仍然担心，并在密切关注，”惠勒在央行发布半年度金融稳定报告后的新闻发布会上对记者称。

他重申，新西兰央行希望把债务收入比限制纳入其宏观审慎政策选项中，以防范房价急转下滑的风险。但他表示，央行不会使用这些工具，除非看到房价再度快速上涨。(完) (编译 侯雪苹；审校 张若琪)
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