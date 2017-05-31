新西兰央行：面临的风险减少，房价备受关注--金融稳定报告

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透惠灵顿5月31日 - 新西兰央行周三表示，最近几个月国内金融系统面临的风险已有所减轻，但央行继续对房价再度飙升保持警惕。
新西兰央行在半年度金融稳定报告中表示，尽管全球经济展望已有所改善，且国内房价上涨情况已放缓，但房屋建造的速度仍赶不上需求。
央行称，很快就会公布征询意见书，提议在央行宏观审慎政策选项中加入对高债务/收入比(DTI)的限制，以防范楼价突然大跌的风险。央行表示，即便这些政策工具可以使用，也并没有立即动用的打算。
“央行目前阶段不会使用这项工具，因为针对贷款与价值比率(LVR)的限制似乎减轻了房价的风险，”新西兰央行在报告中说。
“如果房价重新出现高速增长，高DTI的房屋贷款比重依然较大，那么实施DTI限制或许才有理由。”
新西兰元兑美元大致持平，在数据公布后从近三个月高位0.7097美元小跌至0.7092。
过去10年新西兰楼市火红，房屋增值逾50%，令央行担心抵押贷款过大及房市急转直下对银行和家庭所造成的风险。近几个月房价增长已放缓，一些经济学家认为此类限制距离实施尚远，或许永远也不会实行。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为