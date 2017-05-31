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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:08 BJT

新西兰央行：面临的风险减少，房价备受关注--金融稳定报告

路透惠灵顿5月31日 - 新西兰央行周三表示，最近几个月国内金融系统面临的风险已有所减轻，但央行继续对房价再度飙升保持警惕。

新西兰央行在半年度金融稳定报告中表示，尽管全球经济展望已有所改善，且国内房价上涨情况已放缓，但房屋建造的速度仍赶不上需求。

央行称，很快就会公布征询意见书，提议在央行宏观审慎政策选项中加入对高债务/收入比(DTI)的限制，以防范楼价突然大跌的风险。央行表示，即便这些政策工具可以使用，也并没有立即动用的打算。

“央行目前阶段不会使用这项工具，因为针对贷款与价值比率(LVR)的限制似乎减轻了房价的风险，”新西兰央行在报告中说。

“如果房价重新出现高速增长，高DTI的房屋贷款比重依然较大，那么实施DTI限制或许才有理由。”

新西兰元兑美元大致持平，在数据公布后从近三个月高位0.7097美元小跌至0.7092。

过去10年新西兰楼市火红，房屋增值逾50%，令央行担心抵押贷款过大及房市急转直下对银行和家庭所造成的风险。近几个月房价增长已放缓，一些经济学家认为此类限制距离实施尚远，或许永远也不会实行。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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