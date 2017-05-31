新西兰央行：面临的风险减少，房价备受关注--金融稳定报告

路透惠灵顿5月31日 - 新西兰央行周三表示，最近几个月国内金融系统面临的风险已有所减轻，但央行继续对房价再度飙升保持警惕。

新西兰央行在半年度金融稳定报告中表示，尽管全球经济展望已有所改善，且国内房价上涨情况已放缓，但房屋建造的速度仍赶不上需求。

央行称，很快就会公布征询意见书，提议在央行宏观审慎政策选项中加入对高债务/收入比(DTI)的限制，以防范楼价突然大跌的风险。央行表示，即便这些政策工具可以使用，也并没有立即动用的打算。

“央行目前阶段不会使用这项工具，因为针对贷款与价值比率(LVR)的限制似乎减轻了房价的风险，”新西兰央行在报告中说。

“如果房价重新出现高速增长，高DTI的房屋贷款比重依然较大，那么实施DTI限制或许才有理由。”

新西兰元兑美元大致持平，在数据公布后从近三个月高位0.7097美元小跌至0.7092。