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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:23 BJT

新西兰评等：强劲的财政状况将帮助新西兰削减债务--穆迪

路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。

“新西兰经济强劲增长巩固了稳健的公共财政，”穆迪分析师Matthew Circost说，预计该国2017年和2018年实质国内生产总值(GDP)增幅约为3.0%，高于Aaa评级国家的中值2.0%。

穆迪对新西兰的评级为Aaa，评级展望为稳定。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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