新闻稿：中国一季度进出口总值6.2万亿元人民币，同比增长21.8%--海关

路透北京4月13日 - 以下为中国海关总署周四发布的2017年一季度中国进出口数据新闻稿全文：
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
一、一般贸易进出口增长，比重提升。一季度，我国一般贸易进出口3.49万亿元，增长23.2%，占我国进出口总值的56.2%，比2016年同期提升0.6个百分点，贸易方式结构有所优化。
二、对部分一带一路沿线国家进出口增长。一季度，我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦和印度等国进出口分别增长37%、18.7%、19%、69.3%和27.7%。同期，我国对欧盟进出口增长16.9%、对美国进出口增长21.3%、对东盟进出口增长25%，3者合计占我国进出口总值的41.4%。
三、民营企业进出口占比提升。一季度，我国民营企业进出口2.28万亿元，增长22.5%，占我外贸总值的36.8%，较去年同期提升0.2个百分点。其中，出口 1.49万亿元，增长17%，占出口总值的44.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口7884亿元，增长34.7%。
四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。一季度，我国机电产品出口1.93万亿元，增长15.1%，占我国出口总值的58.1%。其中，手机出口增长21.1%，自动数据处理设备出口增长12.5%。同期，传统劳动密集型产品合计出口6547亿元，增长 10.5%，占出口总值的19.7%。
五、铁矿砂、原油等大宗商品进口量价齐升。一季度，我国进口铁矿砂2.71亿吨，增加12.2%；原油 1.05亿吨，增加15%；大豆1952万吨，增加20%；天然气1503万吨，增加4.3%；铜115万吨，减少19.9%；成品油768万吨，减少0.6%。同期，我国进口价格总体上涨13.5%。其中，铁矿砂进口均价上涨80.5%，原油上涨64.7%，成品油上涨47%，铜上涨31.3%，大豆上涨20.6%。
六、3月中国外贸出口先导指数环比持平。3月，中国外贸出口先导指数为40.2，结束连续4个月环比上升走势，与上月持平。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数回升2.2至43.8；新增出口订单指数、经理人信心指数、企业综合成本指数分别回升2.2、3、0.4至46.4、50.9、22。
总的看，一季度，我国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，积极变化增多。但一季度的情况不能代表全年，一方面，我国外贸形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素还比较多，面临的困难不是短期的；另一方面，外贸发展仍然存在许多有利条件，向好的基本面没有改变。对此，海关将深入贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，围绕构建开放型经济新体制，扎实推进稳定外贸增长的政策措施的贯彻落实，促进外贸持续回稳向好。(完)
(整理 宿泱韫；审校 林高丽)