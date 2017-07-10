新闻稿：中国降杠杆仍面临阻力--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 新加坡，2017年7月10日—尽管2016年中以来中国政府控制金融风险的决心增强，但仍面临很大挑战，标普全球评级今日发布的报告《尽管政策决心大于以往，但中国降杠杆仍存在不确定性》如是表示。 标普全球评级信用分析师陈锦荣表示：“中国决策者此次态度更为坚决，这意味着信贷增速最终降至不高于收入增速的可能性增加。” 近来中国中央领导层对巩固金融稳定的必要性表达了更明确的关切。我们可能会看到不同政府机构之间将加强合作协调。此外，近年来的财政改革也增强了对地方政府融资的控制。 但陈锦荣也表示：“目前有利的环境并不能保证降杠杆一定成功。在中国，任何旨在限制信贷增速的政策调整都会面临结构性因素的阻力。某些此类因素源于中国经济特色。其它因素则与政策框架和政府对经济增长波动的响应机制有关。” 决策者采取的行动令资本外流放缓，因此中国经济创造储蓄的强劲能力正为中国金融行业增加流动性。同时隐性政府支持推高中国大型国有企业的杠杆率水平。另一方面，如果紧缩政策严重影响经济表现，决策者可能再度放松信贷限制。 我们对中国长期信用评级的负面展望部分反映了信贷长期高速增长带来的金融安全风险。上述紧缩政策有利于中国主权评级，但利好程度在一段时间内可能仍不明确。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）