新闻稿：中国1-2月全国固定资产投资增长8.9%--国家统计局

路透北京3月14日 - 以下为中国国家统计局最新发布的“2017年1-2月份全国固定资产投资（不含农户）增长8.9%”新闻稿全文：
2017年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）41,378亿元，同比增长8.9%，增速比去年全年提高0.8个百分点。从环比速度看，2月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。
分产业看，第一产业投资886亿元，同比增长19.1%，增速比去年全年回落2个百分点；第二产业投资14,496亿元，增长2.9%，增速回落0.6个百分点；第三产业投资25,996亿元，增长12.2%，增速提高1.3个百分点。
第二产业中，工业投资14,302亿元，同比增长3.8%，增速比去年全年提高0.2个百分点；其中，采矿业投资407亿元，增长4.1%，去年全年为下降20.4%；制造业投资12,160亿元，增长4.3%，增速提高0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资1,736亿元，增长0.9%，增速回落10.4个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）8,315亿元，同比增长27.3%，增速比去年全年提高9.9个百分点。其中，水利管理业投资增长19.1%，增速回落1.3个百分点；公共设施管理业投资增长35.8%，增速提高12.9个百分点；道路运输业投资增长21.6%，增速提高6.5个百分点；铁路运输业投资增长12.1%，去年全年为下降0.2%。
分地区看，东部地区投资21,222亿元，同比增长9%，增速比去年全年回落0.1个百分点；中部地区投资10,047亿元，增长12%，增速持平；西部地区投资9,405亿元，增长7.9%，增速回落4.3个百分点；东北地区投资435亿元，下降17.8%，降幅收窄5.7个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资38,943亿元，同比增长9.7%，增速比去年全年提高1.9个百分点；港澳台商投资1,292亿元，下降3.6%，去年全年为增长18.5%；外商投资1,045亿元，下降2.1%，去年全年为增长12.4%。
从项目隶属关系看，中央项目投资1,403亿元，同比下降7%，去年全年为增长4.9%；地方项目投资39,975亿元，增长9.5%，增速比去年全年提高1.2个百分点。
从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资587,537亿元，同比增长22%，增速比去年全年提高12个百分点；新开工项目计划总投资20,130亿元，下降8.3%，去年全年为增长20.9%。
从到位资金情况看，固定资产投资到位资金54,575亿元，同比下降8%，去年全年为增长5.8%。其中，国家预算资金下降11.3%，去年全年为增长17.1%；国内贷款下降1.4%，去年全年为增长9.9%；自筹资金下降19%，降幅比去年全年扩大18.9个百分点；利用外资下降9.7%，降幅收窄10.8个百分点；其他资金增长25.4%，增速回落5.2个百分点。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站:(here)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)