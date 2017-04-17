新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
2017年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）93777亿元，同比名义增长9.2%，增速比1-2月份提高0.3个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.87%。
分产业看，第一产业投资2335亿元，同比增长19.8%，增速比1-2月份提高0.7个百分点；第二产业投资35094亿元，增长4.2%，增速提高1.3个百分点；第三产业投资56349亿元，增长12.2%，增速与1-2月份持平。
第二产业中，工业投资34601亿元，同比增长4.9%，增速比1-2月份提高1.1个百分点。其中，采矿业投资1095亿元，同比下降7.1%，1-2月份为增长4.1%；制造业投资29325亿元，增长5.8%，增速提高1.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资4181亿元，增长2.6%，增速提高1.7个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）18997亿元，同比增长23.5%，增速比1-2月份回落3.8个百分点。其中，水利管理业投资增长18.3%，增速回落0.8个百分点；公共设施管理业投资增长27.4%，增速回落8.4个百分点；道路运输业投资增长24.7%，增速提高3.1个百分点；铁路运输业投资增长10.8%，增速回落1.3个百分点。
分地区看，东部地区投资45792亿元，同比增长9.7%，增速比1-2月份提高0.7个百分点；中部地区投资23941亿元，增长11.6%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资21726亿元，增长9.4%，增速提高1.5个百分点；东北地区投资1721亿元，下降15.5%，降幅收窄2.3个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资88702亿元，同比增长10%，增速比1-2月份提高0.3个百分点；港澳台商投资2605亿元，下降2.7%，降幅收窄0.9个百分点；外商投资2263亿元，增长0.3%，1-2月份为下降2.1%。
从项目隶属关系看，中央项目投资3219亿元，同比下降7.1%，降幅扩大0.1个百分点；地方项目投资90558亿元，增长9.9%，增速比1-2月份提高0.4个百分点。
从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资724758亿元，同比增长21.7%，增速比1-2月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资62015亿元，同比下降6.5%，降幅收窄1.8个百分点。
从到位资金情况看，固定资产投资到位资金106081亿元，同比下降2.9%，降幅比1-2月份收窄5.1个百分点。其中，国家预算资金下降7.1%，降幅收窄4.2个百分点；国内贷款下降2%，降幅扩大0.6个百分点；自筹资金下降9.8%，降幅收窄9.2个百分点；利用外资下降5.3%，降幅收窄4.4个百分点；其他资金增长24.5%，增速回落0.9个百分点。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)