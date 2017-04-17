新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
2017年1-3月份，全国房地产开发投资19292亿元，同比名义增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。其中，住宅投资12981亿元，增长11.2%，增速提高2.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。
1-3月份，东部地区房地产开发投资11373亿元，同比增长7.9%，增速比1-2月份提高0.1个百分点；中部地区投资3914亿元，增长14.7%，增速提高1个百分点；西部地区投资4005亿元，增长7.5%，增速回落0.3个百分点。
1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积636977万平方米，同比增长3.1%，增速比1-2月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积433241万平方米，增长2.2%。房屋新开工面积31560万平方米，增长11.6%，增速提高1.2个百分点。其中，住宅新开工面积22751万平方米，增长18.1%。房屋竣工面积23031万平方米，增长15.1%，增速回落0.7个百分点。其中，住宅竣工面积16500万平方米，增长13.7%。
1-3月份，房地产开发企业土地购置面积3782万平方米，同比增长5.7%，增速比1-2月份回落0.5个百分点；土地成交价款1359亿元，增长16.7%，增速提高4个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-3月份，商品房销售面积29035万平方米，同比增长19.5%，增速比1-2月份回落5.6个百分点。其中，住宅销售面积增长16.9%，办公楼销售面积增长52.9%，商业营业用房销售面积增长35.6%。商品房销售额23182亿元，增长25.1%，增速回落0.9个百分点。其中，住宅销售额增长20.2%，办公楼销售额增长67.9%，商业营业用房销售额增长49.3%。
1-3月份，东部地区商品房销售面积13968万平方米，同比增长13.4%，增速比1-2月份回落2.5个百分点；销售额14600亿元，增长18.7%，增速提高3个百分点。中部地区商品房销售面积7592万平方米，增长26.3%，增速回落6.7个百分点；销售额4372亿元，增长37.0%，增速回落7.1个百分点。西部地区商品房销售面积7476万平方米，增长25.1%，增速回落11.1个百分点；销售额4211亿元，增长38.9%，增速回落10.6个百分点。
3月末，商品房待售面积68810万平方米，比2月末减少1745万平方米。其中，住宅待售面积减少1643万平方米，办公楼待售面积增加3万平方米，商业营业用房待售面积减少84万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-3月份，房地产开发企业到位资金35666亿元，同比增长11.5%，增速比1-2月份提高4.5个百分点。其中，国内贷款6892亿元，增长10.7%；利用外资74亿元，增长308.0%；自筹资金10894亿元，下降7.2%；其他资金17806亿元，增长27.1%。在其他资金中，定金及预收款10007亿元，增长27.0%；个人按揭贷款5538亿元，增长18.6%。
四、房地产开发景气指数
3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.13，比2月份提高0.37点。 （完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)