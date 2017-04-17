新闻稿：中国1-3月民间固定资产投资增长7.7%，增速加快--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局周三公布的题为“2017年1-3月份民间固定资产投资增长7.7%”的新闻稿全文：
2017年1-3月份，民间固定资产投资57313亿元，同比名义增长7.7%，增速比1-2月份提高1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.1%。
分地区看，东部地区民间固定资产投资29946亿元，同比增长9.9%，增速比1-2月份提高1个百分点；中部地区16100亿元，增长8.9%，增速回落0.1个百分点；西部地区10247亿元，增长5%，增速提高4个百分点；东北地区1021亿元，下降27.5%，降幅收窄13.8个百分点。
分产业看，第一产业民间固定资产投资1946亿元，同比增长21.1%，增速比1-2月份提高2.2个百分点；第二产业27438亿元，增长4.9%，增速提高2个百分点；第三产业27930亿元，增长9.8%，增速提高0.4个百分点。
第二产业中，工业民间固定资产投资27238亿元，同比增长5.2%，增速比1-2月份提高1.8个百分点。其中，采矿业595亿元，下降18.6%，降幅扩大1.9个百分点；制造业25079亿元，增长5.4%，增速提高2.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业1564亿元，增长13.4%，增速回落0.9个百分点。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)