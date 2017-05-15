新闻稿：中国1-4月固定资产投资同比增速略放缓至8.9%--国家统计局

路透北京5月15日 - 以下是中国国家统计局周一公布的“2017年1-4月份全国固定资产投资（不含农户）增长8.9%”新闻稿全文：

2017年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）144327亿元，同比增长8.9%，增速比1-3月份低0.3个百分点。从经季节调整后的环比速度看，4月份比3月份增长0.71%。

分产业看，第一产业投资3931亿元，同比增长19.1%；第二产业投资54596亿元，增长3.5%；第三产业投资85801亿元，增长12.1%。增长幅度均略有回落。

第二产业中，工业投资53791亿元，同比增长3.8%，增速比1-3月份回落1.1个百分点。其中，采矿业投资1834亿元，同比下降9.5%，降幅扩大2.4个百分点；制造业投资45379亿元，增长4.9%，增速回落0.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资6579亿元，增长1.2%，增速回落1.4个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）29789亿元，同比增长23.3%，增速比1-3月份回落0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长16.1%，增速回落2.2个百分点；公共设施管理业投资增长28.4%，增速提高1个百分点；道路运输业投资增长24.6%，增速回落0.1个百分点；铁路运输业投资增长3.5%，增速回落7.3个百分点。

分地区看，东部地区投资67452亿元，同比增长9.1%，增速比1-3月份回落0.6个百分点；中部地区投资38399亿元，增长10.3%，增速回落1.3个百分点；西部地区投资34264亿元，增长11%，增速提高1.6个百分点；东北地区投资3207亿元，下降18.7%，降幅扩大3.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资137065亿元，同比增长9.6%，增速比1-3月份回落0.4个百分点；港澳台商投资3640亿元，同比下降4.4%，降幅扩大1.7个百分点；外商投资3276亿元，同比下降0.3%，1-3月份为增长0.3%。

从项目隶属关系看，中央项目投资4994亿元，同比下降9.2%，降幅扩大2.1个百分点；地方项目投资139333亿元，同比增长9.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资809694亿元，同比增长19%，增速比1-3月份回落2.7个百分点；新开工项目计划总投资107911亿元，同比下降5.9%，降幅收窄0.6个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金155793亿元，同比下降1.4%，降幅比1-3月份收窄1.5个百分点。其中，国家预算资金下降0.1%，降幅收窄7个百分点；国内贷款增长0.9%，1-3月份为下降2%；自筹资金下降7.1%，降幅收窄2.7个百分点；利用外资下降13.6%，降幅扩大8.3个百分点；其他资金增长19.2%，增速回落5.3个百分点。（完）

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