新闻稿：中国1-4月进出口总值8.42万亿元人民币，同比增长20.3%--海关

路透北京5月8日 - 以下为中国海关总署周一发布的中国2017年1-4月进出口数据新闻稿全文： 据海关统计，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值8.42万亿元人民币，比去年同期（下同）增长20.3%。其中，出口4.57万亿元，增长14.7%；进口3.85万亿元，增长27.8%；贸易顺差7150亿元，收窄26.2%。

4月份，我国进出口总值2.22万亿元，增长16.2%。其中，出口1.24万亿元，增长14.3%；进口9791亿元，增长18.6%；贸易顺差2623亿元，扩大0.6%。

前4个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口增长，比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口4.75万亿元，增长21.6%，占我国进出口总值的56.5%，比去年同期提升0.6个百分点；其中，出口2.44万亿元，增长12.1%；进口2.31万亿元，增长33.5%。同期，加工贸易进出口2.4万亿元，增长15.5%，占28.5%，比去年同期下滑1.2个百分点；其中，出口1.53万亿元，增长14.2%；进口8692亿元，增长18%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口8661.3亿元，增长17%，占我外贸总值的10.3%。其中出口2639.9亿元，增长0.7%，占出口总值的5.8%；进口6021.4亿元，增长25.9%，占进口总值的15.6%。

二、对欧美日东盟等市场进出口增长。前4个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.24万亿元，增长15.5%，占我外贸总值的14.8%。其中，我对欧盟出口7507.6亿元，增长13.5%；自欧盟进口4936亿元，增长18.6%；对欧贸易顺差2571.6亿元，扩大4.8%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.18万亿元，增长20.3%，占我外贸总值的14%。其中，我对美国出口8333.5亿元，增长17.8%；自美国进口3441.3亿元，增长26.8%；对美贸易顺差4892.2亿元，扩大12.2%。

前4个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟双边贸易总额为1.06万亿元，增长24.2%，占我国进出口总值的12.5%。其中，对东盟出口5830.2亿元，增长18.3%；进口4730.6亿元，增长32.3%；贸易顺差1099.6亿元，收窄18.7%。日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值6404.9亿元，增长17.9%，占我国外贸进出口总值的7.6%。其中，对日出口2992.5亿元，增长13.2%；自日进口3412.4亿元，增长22.3%；贸易逆差419.9亿元，扩大1.9倍。

三、民营企业进出口占比提升。前4个月，我国民营企业进出口3.17万亿元，增长21.7%，占我外贸总值的37.6%，较去年同期提升0.4个百分点。其中，出口2.1万亿元，增长17.9%，占出口总值的45.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口1.07万亿元，增长29.8%，占进口总值的27.8%。同期，外商投资企业进出口3.75万亿元，增长14.9%，占我外贸总值的44.5%。其中，出口1.98万亿元，增长11.9%，占出口总值的43.4%；进口1.77万亿元，增长18.4%，占进口总值的45.9%。

此外，国有企业进出口1.47万亿元，增长34.1%，占我外贸总值的17.5%。其中，出口4847亿元，增长12.8%，占出口总值的10.6%；进口9858亿元，增长47.9%，占进口总值的25.6%。

四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前4个月，我国机电产品出口2.64万亿元，增长14.1%，占出口总值的57.7%。其中，电器及电子产品出口1.16万亿元，增长12.7%；机械设备7727.2亿元，增长12.9%。同期，服装出口2995.3亿元，增长8.7%；纺织品2281.2亿元，增长8.1%；家具1082.3亿元，增长10.6%；鞋类1036.5亿元，增长14.2%；塑料制品817.5亿元，增长21.2%；箱包555.4亿元，增长18.7%；玩具383.4亿元，增长46.2%；上述7大类劳动密集型产品合计出口9151.6亿元，增长12.2%，占出口总值的20%。此外，肥料出口696万吨，减少13.4%；钢材2721万吨，减少25.8%；汽车26万辆，增加37.9%。

五、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。前4个月，我国进口铁矿砂3.53亿吨，增加8.6%，进口均价为每吨553.4元，上涨73.8%；原油1.39亿吨，增加12.5%，进口均价为每吨2680.5元，上涨59.7%；煤8949万吨，增加33.2%，进口均价为每吨615.1元，上涨96.3%；成品油1017万吨，减少0.7%，进口均价为每吨3304.5元，上涨42.2%；天然气2011万吨，增加5.4%，进口均价为每吨2190.4元，上涨4.9%；初级形状的塑料952万吨，增加15.6%，进口均价为每吨1.14万元，上涨12.5%；钢材456万吨，增加7.8%，进口均价为每吨7237.9元，上涨11.7%；未锻轧铜及铜材145万吨，减少22.9%，进口均价为每吨4.36万元，上涨31%。

此外，机电产品进口1.66万亿元，增长14.5%；其中汽车36万辆，增加22.7%。