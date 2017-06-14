新闻稿：中国1-5月房地产开发投资同比名义增长8.8%，增速回落--国家统计局

路透北京6月14日 - 以下是中国国家统计局最新公布的“2017年1-5月份全国房地产开发投资和销售情况”新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况

2017年1-5月份，全国房地产开发投资37,595亿元，同比名义增长8.8%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资25,423亿元，增长10.0%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.6%。

1-5月份，东部地区房地产开发投资20,659亿元，同比增长8.4%，增速比1-4月份回落0.3个百分点；中部地区投资7,853亿元，增长16.9%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资7,918亿元，增长7.0%，增速回落0.7个百分点；东北地区投资1,166亿元，下降16.1%，降幅扩大2.4个百分点。

1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积671,438万平方米，同比增长3.1%，增速与1-4月份持平。其中，住宅施工面积458,116万平方米，增长2.6%。房屋新开工面积65,179万平方米，增长9.5%，增速回落1.6个百分点。其中，住宅新开工面积46,903万平方米，增长15.1%。房屋竣工面积33,911万平方米，增长5.9%，增速回落4.7个百分点。其中，住宅竣工面积24,232万平方米，增长3.4%。

1-5月份，房地产开发企业土地购置面积7,580万平方米，同比增长5.3%，增速比1-4月份回落2.8个百分点；土地成交价款3,036亿元，增长32.3%，增速回落1.9个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-5月份，商品房销售面积54,820万平方米，同比增长14.3%，增速比1-4月份回落1.4个百分点。其中，住宅销售面积增长11.9%，办公楼销售面积增长38.3%，商业营业用房销售面积增长29.6%。商品房销售额43,632亿元，增长18.6%，增速回落1.5个百分点。其中，住宅销售额增长15.3%，办公楼销售额增长37.4%，商业营业用房销售额增长39.0%。

1-5月份，东部地区商品房销售面积25,046万平方米，同比增长8.9%，增速比1-4月份回落0.4个百分点；销售额26,033亿元，增长11.5%，增速回落1.2个百分点。中部地区商品房销售面积13,590万平方米，增长17.7%，增速回落1.2个百分点；销售额8,065亿元，增长26.9%，增速回落1.6个百分点。西部地区商品房销售面积1,3845万平方米，增长21.0%，增速回落4.1个百分点；销售额8,057亿元，增长36.7%，增速回落4.1个百分点。东北地区商品房销售面积2,340万平方米，增长18.8%，增速回落0.8个百分点；销售额1,476亿元，增长25.5%，增速提高1.4个百分点。

5月末，商品房待售面积66,018万平方米，比4月末减少1,452万平方米。其中，住宅待售面积减少1,307万平方米，办公楼待售面积减少51万平方米，商业营业用房待售面积减少88万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-5月份，房地产开发企业到位资金58,989亿元，同比增长9.9%，增速比1-4月份回落1.5个百分点。其中，国内贷款10,497亿元，增长17.3%；利用外资90亿元，增长115.1%；自筹资金18,008亿元，下降3.4%；其他资金30,394亿元，增长16.7%。在其他资金中，定金及预收款17,849亿元，增长20.3%；个人按揭贷款9,600亿元，增长8.6%。

四、房地产开发景气指数

5月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.18，比4月份回落0.05点。（完）

欲览详情，请点选统计局网站：here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)