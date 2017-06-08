新闻稿：中国1-5月进出口总值10.76万亿元人民币，同比增长19.8%--海关

路透北京6月8日 - 以下为中国海关总署最新发布的中国2017年1-5月进出口数据新闻稿全文：

据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值10.76万亿元人民币，比去年同期（下同）增长19.8%。其中，出口5.88万亿元，增长14.8%；进口4.88万亿元，增长26.5%；贸易顺差9940亿元，收窄21.1%。

5月份，我国进出口总值2.35万亿元，增长18.3%。其中，出口1.32万亿元，增长15.5%；进口1.03万亿元，增长22.1%；贸易顺差2816亿元，收窄3.4%。

前5个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口增长，比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口6.11万亿元，增长21%，占我国进出口总值的56.8%，比去年同期提升0.6个百分点；其中，出口3.18万亿元，增长12.7%；进口2.93万亿元，增长31.4%；贸易顺差2433.6亿元，收窄58.5%。同期，加工贸易进出口3.04万亿元，增长15.4%，占28.3%，比去年同期下滑1.1个百分点；其中，出口1.94万亿元，增长14%；进口1.1万亿元，增长18%；贸易顺差8413.9亿元，扩大9.2%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口1.1万亿元，增长15.5%，占我外贸总值的10.2%。其中出口3341.7亿元，下降0.4%，占出口总值的5.7%；进口7613.5亿元，增长24.3%，占进口总值的15.6%。

二、对欧美日东盟等市场进出口增长。前5个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.6万亿元，增长16.1%，占我外贸总值的14.8%。其中，我对欧盟出口9637.1亿元，增长14.6%；自欧盟进口6319亿元，增长18.4%；对欧贸易顺差3318.1亿元，扩大8%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.51万亿元，增长21.1%，占我外贸总值的14%。其中，我对美国出口1.08万亿元，增长18.3%；自美国进口4350.1亿元，增长28.5%；对美贸易顺差6405.1亿元，扩大12.2%。

前5个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟双边贸易总额为1.35万亿元，增长23.2%，占我国进出口总值的12.5%。其中，对东盟出口7498.8亿元，增长17.9%；进口5977.6亿元，增长30.6%；贸易顺差1521.2亿元，收窄14.7%。日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值8031.9亿元，增长17.5%，占我国外贸进出口总值的7.5%。其中，对日出口3734.5亿元，增长12.8%；自日进口4297.4亿元，增长22%；贸易逆差562.9亿元，扩大1.7倍。

三、民营企业进出口占比提升。前5个月，我国民营企业进出口4.11万亿元，增长21.5%，占我外贸总值的38.1%，较去年同期提升0.5个百分点。其中，出口2.75万亿元，增长18.2%，占出口总值的46.6%，继续保持出口份额居首的地位；进口1.36万亿元，增长28.6%，占进口总值的27.9%。同期，外商投资企业进出口4.76万亿元，增长14.7%，占我外贸总值的44.2%。其中，出口2.51万亿元，增长11.8%，占出口总值的42.8%；进口2.25万亿元，增长18.2%，占进口总值的46%。

此外，国有企业进出口1.85万亿元，增长31.6%，占我外贸总值的17.2%。其中，出口6195亿元，增长13%，占出口总值的10.5%；进口1.24万亿元，增长43.5%，占进口总值的25.3%。

四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前5个月，我国机电产品出口3.37万亿元，增长14.2%，占出口总值的57.3%。其中，电器及电子产品出口1.47万亿元，增长12.2%；机械设备9884.4亿元，增长13.2%。同期，服装出口3888.4亿元，增长8.3%；纺织品2996.7亿元，增长8.6%；家具1401.2亿元，增长12.5%；鞋类1334.1亿元，增长14.2%；塑料制品1069.2亿元，增长22.1%；箱包743.6亿元，增长19.6%；玩具522.7亿元，增长54.8%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.2万亿元，增长12.8%，占出口总值的20.3%。此外，肥料出口917万吨，减少10.4%；钢材3419万吨，减少25.7%；汽车35万辆，增加40.2%。

五、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。前5个月，我国进口铁矿砂4.45亿吨，增加7.9%，进口均价为每吨545.2元，上涨64.8%；原油1.76亿吨，增加13.1%，进口均价为每吨2671.5元，上涨54.6%；煤1.12亿吨，增加29.6%，进口均价为每吨593.4元，上涨90.7%；成品油1269万吨，减少4.3%，进口均价为每吨3285.6元，上涨40.6%；天然气2551万吨，增加13.2%，进口均价为每吨2214.2元，上涨8.3%；初级形状的塑料1164万吨，增加13.2%，进口均价为每吨1.15万元，上涨12.6%；钢材567万吨，增加6.5%，进口均价为每吨7326.2元，上涨13.4%；未锻轧铜及铜材184万吨，减少20.3%，进口均价为每吨4.35万元，上涨30.1%。

此外，机电产品进口2.12万亿元，增长14.7%；其中汽车47万辆，增加25%。

六、5月中国外贸出口先导指数环比上升。5月，中国外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为45.2，较上月上升0.4；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别上升0.6、0.4至48.8、50.9，出口企业综合成本指数回落0.3至22.9。 （完）

欲览详情，请点击中国海关总署链接 here (发稿 李文科; 审校 乔艳红)