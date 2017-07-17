新闻稿：中国1-6月全国固定资产投资(不含农户)同比增8.6%--国家统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，2017年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）280,605亿元人民币，同比增长8.6%，增速与1-5月份持平。从环比速度看，6月份比5月份增长0.73%。

以下为国家统计局公布的新闻稿全文：

2017年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）280,605亿元，同比增长8.6%，增速与1-5月份持平。从环比速度看，6月份比5月份增长0.73%。

分产业看，第一产业投资8,694亿元，同比增长16.5%，增速比1-5月份回落0.4个百分点；第二产业投资105,807亿元，增长4%，增速比1-5月份提高0.4个百分点；第三产业投资166,104亿元，增长11.3%，增速比1-5月份回落0.3个百分点。 第二产业中，工业投资104,203亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，采矿业投资3,955亿元，同比下降6.4%，降幅比1-5月份收窄5个百分点；制造业投资86,809亿元，同比增长5.5%，增速比1-5月份提高0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资13,438亿元，增长2.5%，增速比1-5月份提高0.1个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）59,422亿元，同比增长21.1%，增速比1-5月份提高0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长17.5%，增速比1-5月份提高2.8个百分点；公共设施管理业投资增长25.4%，增速比1-5月份提高0.2个百分点；道路运输业投资增长23.2%，增速比1-5月份提高0.1个百分点；铁路运输业投资增长1.9%，增速比1-5月份回落1.5个百分点。 分地区看，东部地区投资121,595亿元，同比增长9.1%，增速比1-5月份提高0.4个百分点；中部地区投资73,837亿元，增长10.1%，增速比1-5月份回落0.3个百分点；西部地区投资72,350亿元，增长10.7%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；东北地区投资11,034亿元，同比下降9.5%，降幅比1-5月份收窄4.9个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资267,850亿元，同比增长9.3%，增速比1-5月份提高0.1个百分点；港澳台商投资6,417亿元，同比下降4.7%，降幅比1-5月份扩大0.3个百分点；外商投资5,468亿元，下降4%，降幅比1-5月份扩大2.7个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资9,640亿元，同比下降10.9%，降幅比1-5月份扩大0.7个百分点；地方项目投资270,965亿元，增长9.5%，增速比1-5月份提高0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资985,885亿元，同比增长19.7%，增速比1-5月份提高0.3个百分点；新开工项目计划总投资237,258亿元，同比下降1.2%，降幅比1-5月份收窄4.4个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金286,275亿元，同比增长1.4%， 1-5月份为下降0.1%。其中，国家预算资金增长3.8%，增速比1-5月份提高2.3个百分点；国内贷款增长6.3%，增速比1-5月份提高3.5个百分点；自筹资金同比下降3%，降幅比1-5月份收窄1.6个百分点；利用外资下降13.7%，降幅比1-5月份扩大0.8个百分点；其他资金增长16%，增速与1-5月份持平。（完）

原文请点选官网(here) (整理 沈燕; 审校 杨淑祯)