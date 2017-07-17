新闻稿：中国1-6月全国房地产开发投资50,610亿元，同比名义增8.5%--统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，2017年1-6月份，全国房地产开发投资50,610亿元人民币，同比名义增长8.5%，增速比1-5月份回落0.3个百分点。

其中，住宅投资34,318亿元，增长10.2%，增速提高0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。

以下为国家统计局发布的新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况 2017年1-6月份，全国房地产开发投资50,610亿元，同比名义增长8.5%，增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资34,318亿元，增长10.2%，增速提高0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。

1-6月份，东部地区房地产开发投资27,252亿元，同比增长8.4%，增速与1-5月份持平；中部地区投资10,631亿元，增长16.0%，增速回落0.9个百分点；西部地区投资10,991亿元，增长6.8%，增速回落0.2个百分点；东北地区投资1,737亿元，下降14.0%，降幅收窄2.1个百分点。 1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积692,326万平方米，同比增长3.4%，增速比1-5月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积472,722万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积85,720万平方米，增长10.6%，增速提高1.1个百分点。其中，住宅新开工面积61,399万平方米，增长14.9%。房屋竣工面积41,524万平方米，增长5.0%，增速回落0.9个百分点。其中，住宅竣工面积29,760万平方米，增长2.5%。 1-6月份，房地产开发企业土地购置面积10,341万平方米，同比增长8.8%，增速比1-5月份提高3.5个百分点；土地成交价款4,376亿元，增长38.5%，增速提高6.2个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-6月份，商品房销售面积74,662万平方米，同比增长16.1%，增速比1-5月份提高1.8个百分点。其中，住宅销售面积增长13.5%，办公楼销售面积增长38.8%，商业营业用房销售面积增长32.5%。商品房销售额59,152亿元，增长21.5%，增速提高2.9个百分点。其中，住宅销售额增长17.9%，办公楼销售额增长38.9%，商业营业用房销售额增长41.7%。 1-6月份，东部地区商品房销售面积33,401万平方米，同比增长11.7%，增速比1-5月份提高2.8个百分点；销售额34,695亿元，增长14.4%，增速提高2.9个百分点。中部地区商品房销售面积19,140万平方米，增长19.9%，增速提高2.2个百分点；销售额11,398亿元，增长31.4%，增速提高4.5个百分点。西部地区商品房销售面积18,746万平方米，增长21.2%，增速提高0.2个百分点；销售额10,930亿元，增长37.7%，增速提高1个百分点。东北地区商品房销售面积3,375万平方米，增长13.3%，增速回落5.5个百分点；销售额2,128亿元，增长21.7%，增速回落3.8个百分点。 6月末，商品房待售面积64,577万平方米，比5月末减少1,441万平方米。其中，住宅待售面积减少1,305万平方米，办公楼待售面积减少60万平方米，商业营业用房待售面积减少128万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-6月份，房地产开发企业到位资金75,765亿元，同比增长11.2%，增速比1-5月份提高1.3个百分点。其中，国内贷款13,352亿元，增长22.1%；利用外资104亿元，增长58.9%；自筹资金23,273亿元，下降2.3%；其他资金39,035亿元，增长17.2%。在其他资金中，定金及预收款23,226亿元，增长22.7%；个人按揭贷款12,000亿元，增长6.7%。

四、房地产开发景气指数 6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.37，比5月份提高0.19点。（完）

原文请点选(here) (整理 沈燕; 审校 杨淑祯)