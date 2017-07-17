新闻稿：中国1-6月民间固定资产投资逾17万亿元，同比增长7.2%--统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周一公布，2017年1-6月份，民间固定资产投资170,239亿元人民币，同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。

民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，比1-5月份回落0.3个百分点。

以下为国家统计局发布的“2017年1-6月份民间固定资产投资增长7.2%”全文：

2017年1-6月份，民间固定资产投资170239亿元，同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.7%，比1-5月份回落0.3个百分点。 分地区看，东部地区民间固定资产投资80164亿元，同比增长9.3%，增速比1-5月份提高0.6个百分点；中部地区50009亿元，增长8.6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点；西部地区32522亿元，增长6%，增速回落0.3个百分点；东北地区7544亿元，同比下降12.3%，降幅比1-5月份收窄8.4个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资6968亿元，同比增长16.6%，增速比1-5月份回落0.3个百分点；第二产业83300亿元，增长4.8%，增速提高0.8个百分点；第三产业79971亿元，增长9%，增速回落0.1个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资82680亿元，同比增长5.1%，增速比1-5月份提高0.8个百分点。其中，采矿业2178亿元，同比下降14.4%，降幅比1-5月份收窄3.5个百分点；制造业75222亿元，同比增长5.6%，增速比1-5月份提高0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业5280亿元，增长7.7%，增速提高0.5个百分点。（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)