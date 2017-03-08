新闻稿：中国2月出口增长4.2%进口增长44.7%，贸易逆差603.6亿元人民币

路透北京3月8日 - 中国海关周三发布今年前两个月中国外贸进出口增长数据，2月份，中国进出口总值1.71万亿元人民币，增长21.9%。其中，出口8263.2亿元，增长4.2%；进口8866.8亿元，增长44.7%；贸易逆差603.6亿元，去年同期贸易顺差1805亿元。

以下为中国海关发布的新闻稿全文： 据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值3.89万亿元人民币，比去年同期（下同）增长20.6%。其中，出口2.09万亿元，增长11%；进口1.8万亿元，增长34.2%；贸易顺差2936.5亿元，收窄46.1%。

2月份，我国进出口总值1.71万亿元，增长21.9%。其中，出口8263.2亿元，增长4.2%；进口8866.8亿元，增长44.7%；贸易逆差603.6亿元，去年同期贸易顺差1805亿元。

前2个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、一般贸易进出口增长。前2个月，我国一般贸易进出口2.18万亿元，增长20.5%，占我外贸总值的56%，与去年同期基本持平。其中出口1.11万亿元，增长5.4%，占出口总值的53.1%；进口1.07万亿元，增长41.5%，占进口总值的59.4%；一般贸易项下顺差438.7亿元，收窄85.4%。同期，我国加工贸易进出口1.12万亿元，增长15.5%，占我外贸总值的28.9%，比去年同期回落1.3个百分点。其中出口7156.2亿元，增长14.3%，占出口总值的34.2%；进口4083.2亿元，增长17.8%，占进口总值的22.7%；加工贸易项下顺差3073亿元，扩大10%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口4222.8亿元，增长31.3%，占我外贸总值的10.9%。其中出口1299.2亿元，增长11.9%，占出口总值的6.2%；进口2923.6亿元，增长42.3%，占进口总值的16.3%。

二、对欧美日东盟等市场进出口增长。前2个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值5830.2亿元，增长15%，占我外贸总值的15%。其中，我对欧盟出口3565.9亿元，增长8.7%；自欧盟进口2264.3亿元，增长26.4%；对欧贸易顺差1301.6亿元，收窄12.6%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为5473.1亿元，增长18.9%，占我外贸总值的14.1%。其中，我对美国出口3837.8亿元，增长11.5%；自美国进口1635.3亿元，增长41%；对美贸易顺差2202.5亿元，收窄3.5%。

前2个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为4748.2亿元，增长24.2%，占我外贸总值的12.2%。其中，我对东盟出口2552.3亿元，增长14.7%；自东盟进口2195.9亿元，增长37.4%；对东盟贸易顺差356.4亿元，收窄43.2%。日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值为2942.9亿元，增长20.1%，占我外贸总值的7.6%。其中，对日本出口1392.6亿元，增长9.1%；自日本进口1550.3亿元，增长32%；对日贸易逆差157.7亿元。

三、民营企业、外商投资企业和国有企业进出口均增长。前2个月，民营企业进出口1.42万亿元，增长18.8%，占我外贸总值的36.5%，较去年同期下降0.6个百分点。其中，出口9344亿元，增长10.1%，占出口总值的44.7%；进口4863.4亿元，增长40.1%，占进口总值的27%。同期，外商投资企业进出口1.76万亿元，增长17.3%，占我外贸总值的45.1%。其中，出口9224.4亿元，增长11.7%，占出口总值的44.1%；进口8327.5亿元，增长24.1%，占进口总值的46.3%。

此外，国有企业进出口6998.6亿元，增长35.6%，占我外贸总值的18%。其中，出口2331.8亿元，增长11.9%，占出口总值的11.1%；进口4666.8亿元，增长51.7%，占进口总值的26%。

四、机电产品出口增长，纺织服装等部分传统劳动密集型产品出口下降。前2个月，我国机电产品出口1.22万亿元，增长13.8%，占出口总值的58.4%。其中，电器及电子产品出口5384.8亿元，增长14.4%；机械设备3513.7亿元，增长10.2%。同期，服装出口1433.3亿元，下降4.4%；纺织品979.9亿元，下降0.6%；鞋类509.6亿元，增长4%；家具485.6亿元，下降0.7%；塑料制品354.4亿元，增长12.6%；箱包246.5亿元，增长7%；玩具169.9亿元，增长34.3%；上述7大类劳动密集型产品合计出口4179.2亿元，增长1.1%，占出口总值的20%。此外，肥料出口330万吨，减少13%；钢材1317万吨，减少25.7%；汽车12万辆，增加35.8%。

五、铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口量价齐升。前2个月，我国进口铁矿砂1.75亿吨，增加12.6%，进口均价为每吨532.1元，上涨83.7%；原油6578万吨，增加12.5%，进口均价为每吨2673.6元，上涨60.5%；煤4261万吨，增加48.5%，进口均价为每吨640.7元，上涨1.1倍；成品油498万吨，减少5.9%，进口均价为每吨3305.6元，上涨48.6%；初级形状的塑料472万吨，增加30.9%，进口均价为每吨1.12万元，上涨9.7%；钢材218万吨，增加17.6%，进口均价为每吨6993.2元，上涨6.3%；未锻轧铜及铜材72万吨，减少15.8%，进口均价为每吨4.31万元，上涨31.5%。

此外，机电产品进口7794.6亿元，增长22.2%；其中汽车16万辆，增加41.3%。