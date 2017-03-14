新闻稿：中国2017年1-2月房地产开发投资同比增长8.9%--国家统计局

路透北京3月14日 - 以下是中国国家统计局最新发布的题为“2017年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
一、房地产开发投资完成情况
2017年1-2月份，全国房地产开发投资9854亿元，同比名义增长8.9%，增速比去年全年提高2个百分点。其中，住宅投资6571亿元，增长9.0%，增速提高2.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.7%。
1-2月份，东部地区房地产开发投资5966亿元，同比增长7.8%，增速比去年全年提高2.2个百分点；中部地区投资1907亿元，增长13.7%，增速提高3个百分点；西部地区投资1982亿元，增长7.8%，增速提高1.6个百分点。
1-2月份，房地产开发企业房屋施工面积622950万平方米，同比增长3.2%，增速与去年全年持平。其中，住宅施工面积423185万平方米，增长2.1%。房屋新开工面积17238万平方米，增长10.4%，增速提高2.3个百分点。其中，住宅新开工面积12410万平方米，增长14.8%。房屋竣工面积16141万平方米，增长15.8%，增速提高9.7个百分点。其中，住宅竣工面积11674万平方米，增长15.3%。
1-2月份，房地产开发企业土地购置面积2374万平方米，同比增长6.2%，去年全年为下降3.4%；土地成交价款794亿元，增长12.7%，增速回落7.1个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-2月份，商品房销售面积14054万平方米，同比增长25.1%，增速比去年全年提高2.6个百分点。其中，住宅销售面积增长23.7%，办公楼销售面积增长39.1%，商业营业用房销售面积增长31.8%。商品房销售额10806亿元，增长26.0%，增速回落8.8个百分点。其中，住宅销售额增长22.7%，办公楼销售额增长49.3%，商业营业用房销售额增长41.6%。
1-2月份，东部地区商品房销售面积6595万平方米，同比增长15.9%，增速比去年全年回落6.8个百分点；销售额6645亿元，增长15.7%，增速回落23个百分点。中部地区商品房销售面积3680万平方米，增长33.0%，增速提高4.6个百分点；销售额2073亿元，增长44.1%，增速提高5.4个百分点。西部地区商品房销售面积3779万平方米，增长36.2%，增速提高20.6个百分点；销售额2088亿元，增长49.5%，增速提高31.2个百分点。
2月末，商品房待售面积70555万平方米，比去年末增加1015万平方米。其中，住宅待售面积增加468万平方米，办公楼待售面积增加155万平方米，商业营业用房待售面积增加260万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-2月份，房地产开发企业到位资金22880亿元，同比增长7.0%，增速比去年全年回落8.2个百分点。其中，国内贷款4985亿元，增长11.5%；利用外资48亿元，增长227.4%；自筹资金6897亿元，下降17.2%；其他资金10950亿元，增长27.7%。在其他资金中，定金及预收款6108亿元，增长27.1%；个人按揭贷款3391亿元，增长20.4%。
四、房地产开发景气指数
2月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”，今年起发布的是基期修定后的值）为100.78，比1月份提高0.02点。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)