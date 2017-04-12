新闻稿：中国3月居民消费价格指数同比上涨0.9%，环比下降0.3%--国家统计局

路透北京4月12日 - 以下是中国国家统计局周三公布的题为“2017年3月份居民消费价格同比上涨0.9%”的新闻稿全文：

2017年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨0.9%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.6%；食品价格下降4.4%，非食品价格上涨2.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨2.7%。一季度，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 3月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.4%；食品价格下降1.9%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 3月份，食品烟酒价格同比下降2.4%，影响CPI下降约0.74个百分点。其中，鲜菜价格下降27.9%，影响CPI下降约0.95个百分点；蛋价格下降11.8%，影响CPI下降约0.07个百分点；畜肉类价格下降1.3%，影响CPI下降约0.06个百分点（猪肉价格下降3.2%，影响CPI下降约0.09个百分点）；水产品价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.09个百分点；鲜果价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 3月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健、其他用品和服务、居住、教育文化和娱乐、交通和通信、衣着、生活用品及服务价格分别上涨5.3%、2.9%、2.4%、2.3%、2.0%、1.3%和0.7%。 据测算，在3月份0.9%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.4个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 3月份，食品烟酒价格环比下降1.3%，影响CPI环比下降约0.39个百分点。其中，鲜菜价格下降7.9%，影响CPI下降约0.21个百分点；蛋价格下降4.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降2.5%，影响CPI下降约0.12个百分点（猪肉价格下降3.5%，影响CPI下降约0.10个百分点）；鲜果价格下降1.2%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降0.3%，影响CPI下降约0.01个百分点。 3月份，其他七大类价格环比三涨两降两平。其中，衣着、医疗保健、居住价格分别上涨0.6%、0.5%、0.2%；交通和通信、教育文化和娱乐价格分别下降0.4%、0.2%；生活用品及服务、其他用品和服务价格持平。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年3月份CPI数据：

居民消费价格环比下降，同比涨幅略有扩大。 从环比看，3月份­­­CPI下降0.3%，主要原因是食品价格下降较多。食品价格环­比下降1.9%，影响CPI环比下降0.39个百分点。鲜菜、蛋、猪肉、禽肉、鲜果价格环比分别下降7.9%、4.0%、3.5%、2.1%和1.2%，上述五项合计影响CPI环比下降0.37个百分点， 其中鲜菜影响0.21个百分点。非食品价格环比上涨0.1%，影响CPI环比上涨0.08个百分点。其中，衣着和医疗保健价格环比分别上涨0.6%和0.5%，两项合计影响CPI环比上涨0.09个百分点。 从同比看，3月份CPI上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。非食品价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐、交通和通信价格同比分别上涨5.3%、2.4%、2.3%和2.0%，合计影响CPI同比上涨1.44个百分点。食品价格同比下降4.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，鲜菜价格同比下降27.9%，影响CPI同比下降0.95个百分点。 据测算，在3月份0.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.4个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。 3月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.0%，与前两个月大体相当，保持平稳态势。（完）

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here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)