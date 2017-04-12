新闻稿：中国3月工业生产者出厂价格同比上涨7.6%--国家统计局

工业生产者出厂价格涨幅回落 从环比看，3月份PPI上涨0.3%，涨幅比2月份回落0.3个百分点，涨幅连续三个月回落。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；生活资料价格由上月微涨转为本月持平。从主要行业看，一是煤炭开采和洗选、石油加工、石油和天然气开采业价格环比由升转降，分别下降0.6%、0.6%和0.1%；二是有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格环比均上涨0.5%，涨幅比上月分别回落1.5和1.4个百分点；三是黑色金属矿采选、黑色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨4.8%和2.4%，涨幅比上月分别扩大2.6和0.1个百分点。 从同比看，3月份PPI上涨7.6%，涨幅比2月份回落0.2个百分点，涨幅在连续五个月扩大后开始回落。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，与上月个数相同。从部分重点行业看，同比价格加速上涨的态势有所缓和。其中，煤炭开采和洗选业价格上涨39.6%，涨幅与上月相同；石油和天然气开采业价格上涨68.5%，涨幅比上月回落16.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨36.8%，回落3.3个百分点；石油加工业价格上涨29.9%，回落0.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨17.3%，回落2.2个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨11.5%，回落0.4个百分点。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约6.1个百分点，占总涨幅的80.3%。 据测算，在3月份7.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。（完）