新闻稿：中国3月工业生产者出厂价格同比上涨7.6%--国家统计局

路透北京4月12日 - 以下是中国国家统计局周三公布的题为“2017年3月份工业生产者出厂价格同比上涨7.6%”的新闻稿全文：
2017年3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨7.6%，环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比上涨10.0%，环比上涨0.5%。一季度，工业生产者出厂价格同比上涨7.4%，工业生产者购进价格同比上涨9.4%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨10.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约7.4个百分点。其中，采掘工业价格上涨33.7%，原材料工业价格上涨14.9%，加工工业价格上涨6.5%。生活资料价格同比上涨0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格上涨1.3%，一般日用品价格上涨1.4%，耐用消费品价格下降0.4%。
据测算，在3月份7.6%的工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨21.8%，燃料动力类价格上涨19.0%，有色金属材料及电线类价格上涨16.1%，化工原料类价格上涨10.0%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.3个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格持平，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨1.9%，有色金属材料及电线类价格上涨0.6%，化工原料类价格上涨0.5%，燃料动力类价格上涨0.3%。
**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读3月PPI数据：
工业生产者出厂价格涨幅回落
从环比看，3月份PPI上涨0.3%，涨幅比2月份回落0.3个百分点，涨幅连续三个月回落。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；生活资料价格由上月微涨转为本月持平。从主要行业看，一是煤炭开采和洗选、石油加工、石油和天然气开采业价格环比由升转降，分别下降0.6%、0.6%和0.1%；二是有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格环比均上涨0.5%，涨幅比上月分别回落1.5和1.4个百分点；三是黑色金属矿采选、黑色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨4.8%和2.4%，涨幅比上月分别扩大2.6和0.1个百分点。
从同比看，3月份PPI上涨7.6%，涨幅比2月份回落0.2个百分点，涨幅在连续五个月扩大后开始回落。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，与上月个数相同。从部分重点行业看，同比价格加速上涨的态势有所缓和。其中，煤炭开采和洗选业价格上涨39.6%，涨幅与上月相同；石油和天然气开采业价格上涨68.5%，涨幅比上月回落16.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨36.8%，回落3.3个百分点；石油加工业价格上涨29.9%，回落0.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨17.3%，回落2.2个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨11.5%，回落0.4个百分点。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约6.1个百分点，占总涨幅的80.3%。
据测算，在3月份7.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)