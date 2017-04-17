新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
2017年3月份，社会消费品零售总额27864亿元，同比名义增长10.9%。其中，限额以上单位消费品零售额12873亿元，增长10.0%。
2017年1-3月份，社会消费品零售总额85823亿元，同比增长10.0%。其中，限额以上单位消费品零售额37460亿元，增长7.9%。
按经营单位所在地分，3月份，城镇消费品零售额23940亿元，同比增长10.7%；乡村消费品零售额3924亿元，增长12.2%。1-3月份，城镇消费品零售额73398亿元，同比增长9.7%；乡村消费品零售额12426亿元，增长11.9%。
按消费类型分，3月份，餐饮收入2945亿元，同比增长11.1%；商品零售24919亿元，增长10.9%。1-3月份，餐饮收入9196亿元，同比增长10.8%；商品零售76627亿元，增长9.9%。
在商品零售中，3月份，限额以上单位商品零售12150亿元，同比增长10.1%。1-3月份，限额以上单位商品零售35248亿元，同比增长7.9%。
2017年1-3月份，全国网上零售额14045亿元，同比增长32.1%。其中，实物商品网上零售额10674亿元，增长25.8%，占社会消费品零售总额的比重为12.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长17.7%、15.6%和30.6%。
2017年1-3月份，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长5.2%、4.5%、9.6%和5.7%。（完）
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(整理 李文科; 审校 曾祥进)