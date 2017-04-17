新闻稿：中国3月规模以上工业增加值增长7.6%，一季度增6.8%--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份规模以上工业增加值增长7.6%”的新闻稿全文：
2017年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1-2月份加快1.3个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.83%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.8%。
分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比下降0.8%，制造业增长8.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.7%。
分经济类型看，3月份，国有控股企业增加值同比增长7.7%；集体企业增长1.5%，股份制企业增长7.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.1%。
分行业看，3月份，41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.7%，纺织业增长4.6%，化学原料和化学制品制造业增长4.6%，非金属矿物制品业增长6.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降0.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长4.2%，通用设备制造业增长10.6%，专用设备制造业增长13.5%，汽车制造业增长12.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.4%，电气机械和器材制造业增长9.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.1%，电力、热力生产和供应业增长10.0%。
分地区看，3月份，东部地区增加值同比增长7.6%，中部地区增长8.5%，西部地区增长8.8%，东北地区同比持平。
分产品看，3月份，596种产品中有430种产品同比增长。其中，钢材9676万吨，同比下降0.7%；水泥20162万吨，增长 0.3%；十种有色金属457万吨，增长4.0%；乙烯159万吨，下降2.5%；汽车269.5万辆，增长4.8%；轿车105.7万辆，下降4.8%；发电量5169亿千瓦时，增长7.2%；原油加工量4750万吨，增长5.9%。
3月份，工业企业产品销售率为96.9 %，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10737亿元，同比名义增长12.9%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)