新闻稿：中国4月工业生产者出厂价格同比上涨6.4%--国家统计局

路透北京5月10日 - 以下是中国国家统计局周三公布的题为“2017年4月份工业生产者出厂价格同比上涨6.4%”的新闻稿全文：
2017年4月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比上涨9.0%，环比下降0.3%。1-4月份平均，工业生产者出厂价格同比上涨7.2%，工业生产者购进价格同比上涨9.3%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨8.4%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.2个百分点。其中，采掘工业价格上涨28.3%，原材料工业价格上涨13.0%，加工工业价格上涨5.2%。生活资料价格同比上涨0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.5%，衣着价格上涨1.5%，一般日用品价格上涨1.4%，耐用消费品价格下降0.1%。
据测算，在4月份6.4%的工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.1个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比上涨17.6%，黑色金属材料类价格上涨17.3%，有色金属材料及电线类价格上涨15.4%，化工原料类价格上涨8.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中，采掘工业价格下降1.2%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降0.4%。生活资料价格环比下降0.1%。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格持平（涨跌幅度为0），一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格上涨0.1%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降1.1%，化工原料类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.3%，有色金属材料及电线类价格下降0.1%。
**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读4月PPI数据**
工业生产者出厂价格环比由升转降，同比涨幅继续回落
从环比看，4月份PPI由升转降，是去年7月份以来的首次下降。其中，生产资料价格下降0.6%，生活资料价格下降0.1%。从主要行业看，价格有升有降。价格上升的有非金属矿物制品业、有色金属矿采选业、纺织业等，煤炭开采和洗选业则由降转升，上涨0.3%；价格由升转降的有黑色金属冶炼和压延加工业、黑色金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业，分别下降3.1%、2.6%和1.3%；价格降幅扩大的有石油和天然气开采业、石油加工业，分别下降4.2%和0.9%，降幅比上月分别扩大4.1和0.3个百分点。
从同比看，4月份PPI上涨6.4%，涨幅比上月回落1.2个百分点，而上月涨幅为回落0.2个百分点。在调查的40个工业大类行业中，34个行业产品价格同比上涨，比上月增加1个。其中，石油和天然气开采业价格上涨43.0%，煤炭开采和洗选业价格上涨40.4%，石油加工业价格上涨27.5%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨22.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨15.8%，化学原料和化学制品制造业价格上涨9.2%。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.9个百分点，占总涨幅的76.6%。
据测算，在4月份6.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.1个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。（完）
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(发稿 马蓉；审校 张喜良)