新闻稿：中国4月工业生产者出厂价格同比上涨6.4%--国家统计局

工业生产者出厂价格环比由升转降，同比涨幅继续回落 从环比看，4月份PPI由升转降，是去年7月份以来的首次下降。其中，生产资料价格下降0.6%，生活资料价格下降0.1%。从主要行业看，价格有升有降。价格上升的有非金属矿物制品业、有色金属矿采选业、纺织业等，煤炭开采和洗选业则由降转升，上涨0.3%；价格由升转降的有黑色金属冶炼和压延加工业、黑色金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业，分别下降3.1%、2.6%和1.3%；价格降幅扩大的有石油和天然气开采业、石油加工业，分别下降4.2%和0.9%，降幅比上月分别扩大4.1和0.3个百分点。 从同比看，4月份PPI上涨6.4%，涨幅比上月回落1.2个百分点，而上月涨幅为回落0.2个百分点。在调查的40个工业大类行业中，34个行业产品价格同比上涨，比上月增加1个。其中，石油和天然气开采业价格上涨43.0%，煤炭开采和洗选业价格上涨40.4%，石油加工业价格上涨27.5%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨22.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨15.8%，化学原料和化学制品制造业价格上涨9.2%。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.9个百分点，占总涨幅的76.6%。 据测算，在4月份6.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.1个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。（完）