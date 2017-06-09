新闻稿：中国5月居民消费价格指数同比上涨1.5%，环比降0.1%--国家统计局

路透北京6月9日 - 以下是中国国家统计局周五公布的题为“2017年5月份居民消费价格同比上涨1.5%”的新闻稿全文：

2017年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.1%；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨2.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨2.9%。1-5月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。

5月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.7%，非食品价格持平；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

5月份，食品烟酒价格同比下降0.5%，影响CPI下降约0.15个百分点。其中，蛋价格下降14.4%，影响CPI下降约0.08个百分点；畜肉类价格下降7.8%，影响CPI下降约0.39个百分点（猪肉价格下降12.8%，影响CPI下降约0.38个百分点）；鲜菜价格下降6.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；鲜果价格上涨11.8%，影响CPI上涨约0.20个百分点；水产品价格上涨6.9%，影响CPI上涨约0.12个百分点；粮食价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

5月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨5.9%，其他用品和服务价格上涨2.9%，教育文化和娱乐价格上涨2.6%，居住价格上涨2.5%，衣着、交通和通信、生活用品及服务价格分别上涨1.3%、1.1%和1.0%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

5月份，食品烟酒价格环比下降0.4%，影响CPI环比下降约0.13个百分点。其中，鲜菜价格下降6.2%，影响CPI下降约0.14个百分点；蛋价格下降3.4%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降1.8%，影响CPI下降约0.08个百分点（猪肉价格下降2.9%，影响CPI下降约0.08个百分点）；鲜果价格上涨4.2%，影响CPI上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点。

5月份，其他七大类价格环比四涨三降。其中，医疗保健价格上涨0.4%，生活用品及服务、衣着、居住价格分别上涨0.2%、0.1%、0.1%；交通和通信、其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别下降0.3%、0.2%和0.1%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读5月CPI数据**

居民消费价格环比微降，同比涨幅扩大

从环比看，5月份CPI微降0.1%，走势基本平稳。食品类价格下降0.7%，影响CPI下降约0.14个百分点。其中，鲜菜由于气温上升供给量增加，价格下降6.2%；鸡蛋供大于求，价格下降4.1%；猪肉供应充足，价格下降2.9%。三项合计影响CPI下降约0.24个百分点。应季瓜果上市价格较高，鲜果价格上涨4.2%；水产品由于休渔期影响供应减少，价格上涨1.2%。两项合计影响CPI上涨约0.10个百分点。非食品价格与上月持平。汽油和柴油因两次调价，价格分别下降0.6%和0.8%；飞机票和旅游价格分别下降5.5%和0.8%。中药和西药因原料涨价，价格分别上涨0.5%和0.7%；部分地区公立医院推动价格改革，医疗服务类价格上涨0.3%。

从同比看，5月份CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。非食品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约1.84个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.9%，教育服务类价格上涨3.3%，居住类价格上涨2.5%，交通类价格上涨2.3%。食品价格下降1.6%，影响CPI下降约0.32个百分点。其中，鸡蛋、猪肉和鲜菜价格同比下降较多，降幅分别为16.8%、12.8%和6.3%，三项合计影响CPI下降约0.61个百分点。

据测算，在5月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.0个百分点，比上月扩大0.4个百分点；新涨价因素约为0.5个百分点。

5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。（完）

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here (发稿 李文科; 审校 乔艳红)