新闻稿：中国5月社会消费品零售总额增长10.7%，与上月持平--国家统计局

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 以下为中国国家统计局最新发布的“2017年5月份社会消费品零售总额增长10.7%”新闻稿全文：
2017年5月份，社会消费品零售总额29459亿元，同比名义增长10.7%（扣除价格因素实际增长9.5%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12,937亿元，增长9.2%。
2017年1-5月份，社会消费品零售总额142,561亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额62,689亿元，增长8.4%。
按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额25,360亿元，同比增长10.4%；乡村消费品零售额4,099亿元，增长12.7%。1-5月份，城镇消费品零售额122,241亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额20,320亿元，增长12.2%。
按消费类型分，5月份，餐饮收入3,211亿元，同比增长11.6%；商品零售26,248亿元，增长10.6%。1-5月份，餐饮收入15,293亿元，同比增长11.0%；商品零售127,268亿元，增长10.2%。
在商品零售中，5月份，限额以上单位商品零售12,158亿元，同比增长9.2%。1-5月份，限额以上单位商品零售58,977亿元，同比增长8.5%。
2017年1-5月份，全国网上零售额24,663亿元，同比增长32.5%。其中，实物商品网上零售额18,798亿元，增长26.5%，占社会消费品零售总额的比重为13.2%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长21.5%、20.6%和29.2%。 （完）
欲览详情，请点选统计局网站：here (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为