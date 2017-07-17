新闻稿：中国6月份规模以上工业增加值增长7.6%--国家统计局

路透北京7月17日 - 以下为国家统计局周一公布的“2017年6月份规模以上工业增加值增长7.6%”新闻稿全文：

2017年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比5月份加快1.1个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.81%。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%。

分三大门类看，6月份，采矿业增加值同比下降0.1%，制造业增长8.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。 分经济类型看，6月份，国有控股企业增加值同比增长6.8%；集体企业增长3.9%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.0%。 分行业看，6月份，41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.2%，纺织业增长4.9%，化学原料和化学制品制造业增长4.3%，非金属矿物制品业增长4.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长0.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.5%，通用设备制造业增长12.3%，专用设备制造业增长12.0%，汽车制造业增长13.1%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.6%，电气机械和器材制造业增长12.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.6%，电力、热力生产和供应业增长6.6%。 分地区看，6月份，东部地区增加值同比增长8.2%，中部地区增长8.5%，西部地区增长7.9%，东北地区增长1.7%。 分产品看，6月份，596种产品中有441种产品同比增长。其中，钢材9,757万吨，同比增长0.7%；水泥22,081万吨，下降0.9%；十种有色金属485万吨，增长6.1%；乙烯135万吨，下降3.2%；汽车225.0万辆，增长6.2%；轿车90.5万辆，下降1.0%；发电量5,203亿千瓦时，增长5.2%；原油加工量4,608万吨，增长2.3%。 6月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期提高0.5个百分点。工业企业实现出口交货值11,723亿元，同比名义增长11.7%。（完）

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