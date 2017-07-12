新闻稿：中国6月社融规模增量1.78万亿元，月末存量166.92万亿--央行

路透上海7月12日 - 以下为中国央行周三公布的“2017年6月社会融资规模增量统计数据报告”全文：

初步统计，2017年上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8.21万亿元，同比多增7288亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加473亿元，同比多增4260亿元；委托贷款增加5988亿元，同比少增4477亿元；信托贷款增加1.31万亿元，同比多增1.03万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5696亿元，同比多增1.85万亿元；企业债券融资净减少3708亿元，同比多减2.14万亿元；非金融企业境内股票融资4702亿元，同比少1321亿元。6月社会融资规模增量为1.78万亿元，比上年同期多1283亿元。 从结构看，2017年上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的73.5%，同比低2.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.4%，同比高4.3个百分点；委托贷款占比5.4%，同比低5.3个百分点；信托贷款占比11.7%，同比高8.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比5.1%，同比高18.1个百分点；企业债券占比-3.3%，同比低21.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.2%，同比低1.9个百分点。 注1：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。 注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。 注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。 注5：当期数据为初步统计数，当月比上月、比上年同期的数据为可比口径数据。

--以下为央行公布的“2017年6月社会融资规模存量统计数据报告”全文：

初步统计，2017年6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为113.4万亿元，同比增长13.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.62万亿元，同比下降3%；委托贷款余额为13.79万亿元，同比增长14.4%；信托贷款余额为7.59万亿元，同比增长32.3%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.47万亿元，同比下降2.3%；企业债券余额为17.67万亿元，同比增长7.1%；非金融企业境内股票余额为6.24万亿元，同比增长21.7%。 从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.9%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.6%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.2个百分点；信托贷款余额占比4.5%，同比高0.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.7%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比10.6%，同比低0.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.7%，同比高0.2个百分点。 注1：社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济（境内非金融企业和个人）从金融体系获得的资金余额。 注2：数据来源于人民银行、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包括银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。 注4:2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。（完）

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here here (发稿 林琦; 审校 张喜良)