新闻稿：台湾央行第二季底理监事会决议维持利率不变

路透台北6月22日 - 以下为台湾中央银行第二季底理监事联席会议决议新闻稿：

一、国际经济金融情势

本年初以来，全球贸易渐趋活络，国际经济稳步复苏。展望未来，美国经济温和成长，欧元区稳定复苏，日本景气略升；新兴市场经济体加速成长，惟中国大陆景气略缓。

由于景气缓步回温，通膨温和，欧元区及日本皆维持宽松货币政策；惟美国货币政策逐步正常化，恐增添金融市场波动；另全球经贸政策不确定性、英国脱欧谈判，以及地缘政治风险，均为影响全球经济之变数。

二、国内经济金融情势

(一) 随景气复苏，劳动市场改善，就业人数增加，失业率续降。近月出口及资本设备进口成长转缓，零售业营业额成长亦有限，本年第二季经济成长将较第一季略缓。由于下半年基期较高，主计总处预测经济成长率为1.76%(上半年为2.37%)，全年为2.05%。

(二) 年初以来，新台币升值有助纾缓输入性通膨压力，加以食物类价格走低，本年1至5月消费者物价指数(CPI)平均年增率为0.60%；不含蔬果及能源之CPI(核心CPI)年增率则为0.97%，显示当前通膨压力和缓。

至于下半年，受菸税调高等影响，预估CPI涨幅将较上半年为高；惟全球通膨预期温和，且原油价格下滑，益以国内需求尚缓，本行预测本年CPI年增率为1.07%，核心CPI年增率则为1.11%，通膨展望维持稳定。

(三) 因应国内景气复苏，在通膨无虞下，本行持续调节市场资金，维持超额准备于适度宽松水准；银行授信稳定成长，本年1至5月平均年增率为4.65%；货币总计数M2亦维持于目标区内成长，1至5月平均年增率为3.72%。综合上述各项因素，应可充分支应经济活动所需资金。

本年以来，市场流动性充裕，金融业隔夜拆款利率持稳，10年期公债殖利率小幅波动；外资呈净汇入，新台币汇率走升，台股上扬。

三、本日本行理事会一致决议

当前通膨压力及预期通膨温和；益以实质利率水准相对经济成长，在主要经济体中尚称允当(详附表及附图)；惟国际经济仍存不确定性，且下半年国内经济成长动能可能稍缓。经审慎考量上述因素，在政府采行扩张性财政政策下，本行理事会认为维持政策利率不变，搭配适度宽松货币政策，有助促进物价及金融稳定，协助经济持续成长。

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.375%、1.75%及3.625%。

未来本行将持续密切关注通膨发展及国内外经济金融情势变化，适时采行妥适的货币政策，以达成本行法定职责。

四、近年国际资本移动已成为影响汇率的主要因素。本年初以来，外资大量流入，外汇市场供给大量增加，致新台币对美元汇率升值。

新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序，俾维持经济与金融稳定。(完)

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