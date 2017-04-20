新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普

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香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
“2016年中国证券公司业务流量保持稳定、运营保持盈利，监管正常化是重要原因。”标普全球评级信用分析师廖强说。“这是我们将行业风险趋势从负面调至稳定背后的一个关键因素。”
我们预计，由于佣金费率和利差承压，债券投资可能出现估值损失，中国证券公司的盈利增幅受限。但稳定的业务流量、强劲的资本水平，以及有限的信用风险敞口，应该有助于券商在2017年维持信用状况。多家上市券商的一季度初步业绩已经显现出这样一种趋势。
虽然券商股票质押贷款资产大幅增长，企业债券违约事件也伴随着中国经济增长的放缓而上升，但券商的信贷损失可能会保持在较低水平。我们认为，较低的信贷损失主要得益于中国证券公司对中国重大信用风险的敞口有限。
“我们预计，由于境内股市波动性降低，2017年中国证券公司资本水平将继续保持强劲。”标普全球评级信用分析师伊鑫说。“境内债券市场波动性加大，可能会部分抵消这些有利因素。”
报告指出，由于中国证券公司财务杠杆非常低、持有大量流动性资产、长期债券发行量增加，它们的融资与流动性状况或将保持在适当水平。但如果出现支持表外业务的意外流动性需求，部分券商可能会措手不及。
只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）