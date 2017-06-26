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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:52 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数依附五日均线缓慢攀升

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）盘面波动幅度不大，依附五日均线缓慢上移，最终报收于899.91点。当周，最高上冲至899.53点，最低下探至882.17点，全周涨幅为1.47%。

多数品种运行重心走高。其中，煤炭板块较为强势，焦煤、焦炭涨幅接近7%，有色金属大多品种反弹，锌上涨5.32%，而玻璃走势偏弱，回调4.52%。此外，国际油价持续下跌，化工品市场低迷，天胶下跌2.01%。

　近期，央行的连续逆回购投放基本对冲了年中考核季市场流动性预期收紧的负面影响，市场信心逐渐增强。短期内，CIFI重心或进一步上移，关注上方900点的运行情况。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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