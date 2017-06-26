方正中期期货：中国工业品期货指数依附五日均线缓慢攀升

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下内容节选自6月26日的《期货日报》：
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）盘面波动幅度不大，依附五日均线缓慢上移，最终报收于899.91点。当周，最高上冲至899.53点，最低下探至882.17点，全周涨幅为1.47%。
多数品种运行重心走高。其中，煤炭板块较为强势，焦煤、焦炭涨幅接近7%，有色金属大多品种反弹，锌上涨5.32%，而玻璃走势偏弱，回调4.52%。此外，国际油价持续下跌，化工品市场低迷，天胶下跌2.01%。
近期，央行的连续逆回购投放基本对冲了年中考核季市场流动性预期收紧的负面影响，市场信心逐渐增强。短期内，CIFI重心或进一步上移，关注上方900点的运行情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。