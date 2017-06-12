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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:56 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数平稳抬升，后期大幅走高受阻

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

由于央行开展4980亿元MLF操作，释放流动性，大宗商品集体反弹。上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）运行重心回升，录得五连阳，最终报收于879.26点。当周，最高上冲至882.00点，最低下探至866.55点，全周涨幅为0.62%。

国际政局动荡不安，市场避险情绪重燃。受到资金面的助推，商品市场氛围转暖，但原油库存意外上涨，国际油价下挫，阻碍了大宗商品反弹的脚步。加之美国联邦基金利率期货合约显示6月加息概率为100%，后期CIFI大幅走高受阻，预计在900点的整数关口承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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