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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:57 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数短期存在回调压力

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

5月26日当周，CIFI指数在震荡区间上沿盘整，由于缺乏上行动力，重心开始回落，录得四连阴，运行于900整数关口上方。CIFI指数以909.73收盘，当周最高上冲至935.63，最低探至903.66，全周跌幅为0.85%。

时至五月末六月初，离二季度银行业宏观审慎评估（MPA）仅剩一个月，银行资金层面或将再次迎来调整。在季度MPA考核季收紧的预期下，银行间流动性亦将收紧。短期来看，CIFI指数有望继续回调，下方支撑在880附近，关注即将公布的非农等重要数据。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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