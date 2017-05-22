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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:52 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数短线压力位看至960点

以下内容节选自5月22日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）止跌回升，最终报收于917.55点。当周，最高上冲至919.95点，最低下探至877.79点，全周涨幅为4.45%。

特朗普面临被弹劾的风险，施压美元，利好大宗商品，而国内市场，4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售额及商品房销售数据全面走弱，短期内CIFI压力位看至960点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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