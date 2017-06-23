日本个股：东芝周五将寻求推迟提交财报--读卖新闻

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月23日 - 日本读卖新闻报导，东芝周五计划向监管机构申请推迟递交年度财报。
东芝之前计划在6月底之前递交财报，但一直未获审计机构批准。
记者未能立即联系到东芝公司方人士置评。
根据报导，金融厅料将批准东芝的请求，或将把截止日期推迟至8月中旬。
东芝已选定由贝恩资本(Bain Capital)和日本政府投资人组成的一个财团作为其芯片业务的优先竞标者，计划在下周之前达成规模约180亿美元的协议。该公司亟需资金堵上巨大的财务亏损窟窿。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。