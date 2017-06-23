日本个股：东芝周五将寻求推迟提交财报--读卖新闻

路透东京6月23日 - 日本读卖新闻报导，东芝周五计划向监管机构申请推迟递交年度财报。

东芝之前计划在6月底之前递交财报，但一直未获审计机构批准。

记者未能立即联系到东芝公司方人士置评。

根据报导，金融厅料将批准东芝的请求，或将把截止日期推迟至8月中旬。

东芝已选定由贝恩资本(Bain Capital)和日本政府投资人组成的一个财团作为其芯片业务的优先竞标者，计划在下周之前达成规模约180亿美元的协议。该公司亟需资金堵上巨大的财务亏损窟窿。(完) (编译 王颖；审校 白云)