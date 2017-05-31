日本个股：东芝称可能无法在6月底股东大会提交经审计的年度财报

路透东京5月31日 - 日本东芝周三表示，在6月28日的股东大会上，公司可能无法提交经审计的、截至3月会计年度的财务报告。

自现已破产的核业务子公司西屋的资产被意外减记后，东芝就与其审计公司普华永道Aarata有意见分歧，该公司一直无法向监管机构提交其财务报告。

“目前，预计将需要更多时间才能完成审计，”东芝在声明中称。

但该公司表示，将继续与这家独立审计公司共同努力，在6月30日法律规定的最后期限之前提交报告。

东芝表示，在6月28日的股东大会上，将讨论该公司的获利前景、审计进度状况以及芯片部门的第三方投资。