日本个股：东芝称可能无法在6月底股东大会提交经审计的年度财报

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月31日 - 日本东芝周三表示，在6月28日的股东大会上，公司可能无法提交经审计的、截至3月会计年度的财务报告。
自现已破产的核业务子公司西屋的资产被意外减记后，东芝就与其审计公司普华永道Aarata有意见分歧，该公司一直无法向监管机构提交其财务报告。
“目前，预计将需要更多时间才能完成审计，”东芝在声明中称。
但该公司表示，将继续与这家独立审计公司共同努力，在6月30日法律规定的最后期限之前提交报告。
东芝表示，在6月28日的股东大会上，将讨论该公司的获利前景、审计进度状况以及芯片部门的第三方投资。
东芝还将寻求股东批准现任董事续任一段时间，直至公司在晚些时候召开特别股东会议，届时准备公布经审计的财报。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为