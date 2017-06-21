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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 07:27 BJT

日本个股：政府支持的基金有意将东芝芯片部门转为旗下附属企业--日经

路透6月21日 - 日本经济新闻报导称，日本政府支持的基金有意将东芝的芯片部门转为自己的附属企业。

日经新闻称，日本政府牵头的财团提议将安排日本产业革新机构(INCJ)买入东芝芯片业务50.1%的普通股权益，将之从东芝剥离，成为自己的附属企业。

该财团提议还将安排日本政策投资银行(DBJ)持有东芝芯片部门16.5%的股权。

该财团计划将安排贝恩资本(Bain Capital)和SK海力士分持东芝芯片部门33.4%的股权。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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