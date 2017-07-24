日本债市：价格随美欧市场微涨，尽管央行削减5-10年期日债购买规模

路透东京7月24日 - 日本公债价格周四微幅上升，受到海外债市持坚支撑，尽管此前日本央行在市场操作中削减了5-10年日债购买规模。 10年期日债期货 上升0.03点至150.25，此前美欧债价格上涨，因市场揣测欧元走强可能导致欧洲央行难以回撤其刺激计划。 日本指标10年期公债收益率 持平于0.065%，齐平周五所及三周低位。 日本央行周一将五至10年期公债购买规模从此前的5,000亿日圆下调至4,700亿日圆。 日本一经纪商的交易员称，“如果日本央行将购债规模进一步下调至4,500亿日圆，我不会感到意外，” 在周二标售40年期公债前，较长期公债下跌。 日本30年期公债收益率 涨0.5个基点，至0.865%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 五年期公债 -0.065% +0.0 -0.065% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.865% +0.5 0.860% 10年期公债期货 150.25 +0.03 150.22 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 张若琪/张明钧/孙茉莉)