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日本债市：企稳，受投资者逢低买进及央行购债操作影响
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2017年7月3日 / 凌晨3点47分 / 2 天前

日本债市：企稳，受投资者逢低买进及央行购债操作影响

1 分钟阅读

    路透东京7月3日 - 日本公债价格周一企稳，因投资者在上周大跌后逢低买进，且日本央行采取例行购债操作。
    
    两年期             和五年期             日本公债收益率(殖利率)均持平，分别报负0.120%和负0.070%。

    日本指标10年期公债收益率              跌0.5个基点至0.080%，上周晚些时候曾涨至三个半月高位0.0
85%，当时日债追随全球其它债市收益率的全线涨势。
    
    9月10年期期货        微涨0.04点至150.15，上周五下跌约0.30点。
    
    日本央行周一提出购买总计3,000亿日圆(26.7亿美元)、剩余期限在10年或更多的日债。
    
    日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，这表明安倍晋三今后将面临困
境            。债市对此几无反应。    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.120%     +0.0   -0.120%
    五年期公债                      -0.070%     +0.0   -0.070%
    10年期公债                       0.080%     -0.5    0.085%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.850%     +0.5    0.845%
    10年期公债期货                   150.16    +0.05    150.11
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 李爽/孙茉莉)

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