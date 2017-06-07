日本债市：供应过剩忧虑令短债走势低迷，风险厌恶情绪则提振长债

路透东京6月7日 - 短期日本公债价格周三走疲，受供应过剩的忧虑拖累。与此同时，风险厌恶情绪扩散至更广泛的金融市场，提振了长期公债价格。 两年期日债收益率 上涨2.5个基点，报负0.120%，为去年11月中以来最高。 两年期日债在近期遭遇阻力，因日本央行近来在例行购债操作时削减了短债的购买规模，以期改善市场流动性。受大规模购债计划影响，市场流动性近乎枯竭。 为周四2.2万亿日圆五年期公债标债腾出空间的市场人士卖盘，也使短券受压。五年期 公债收益率升1个基点至负0.100%，为2月底以来最高。 另一方面，长天期日债则从美国公债寻求指引，指标美国公债收益率隔夜跌至七个月低 点，市场等待周四的英国大选、欧洲央行政策会议和美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参 议院一委员会作证。 日本央行周三进行例行购债操作，共买入7,500亿日圆剩余期限五年至超过25年的日债 ，也令超长天期券种受到支撑。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% +2.5 -0.145% 五年期公债 -0.100% +1.0 -0.110% 10年期公债 0.045% +0.5 0.040% 20年期公债 0.545% -1.0 0.555% 30年期公债 0.800% -0.5 0.805% 10年期公债期货 150.74 -0.05 150.79 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍/杜明霞)