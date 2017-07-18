日本债市：公债价格上升，受助于欧美债市的涨势

路透东京7月18日 - 日本公债周二上涨，受助于美国和欧洲债券的上涨态势，另外日本央行本月稍早做出的将抑制收益率上升的表态，也扶助市场。 10年期公债期货 小升0.14点至150.17，10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.070%，为6月30日以来最低。 因美国周五公布的通胀及零售销售数据疲软，美国公债价格在日本长周末假期期间上涨 ，令日债寻获支撑。日本金融市场周一逢假日休市。 本月稍早，日本央行扩大买进日债并进行特别购债操作，藉以遏止日债收益率升势，凸 显出其致力于维持10年期公债收益率在零附近的强烈决心。 日本央行周二购买五年至10年期日债时维持买进规模于上调后的5,000亿日圆，前几个 月的买入规模则为4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 五年期公债 -0.055% -0.5 -0.050% 10年期公债 0.070% -0.5 0.075% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.860% -0.5 0.865% 10年期公债期货 150.17 +0.14 150.03 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/王兴亚)