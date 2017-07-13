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日本债市：公债价格上涨，因20年期公债标售需求强劲
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2017年7月13日 / 早上6点28分 / 2 天前

日本债市：公债价格上涨，因20年期公债标售需求强劲

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月13日 - 日本公债周四上涨，受20年期日债标售中需求强劲以及美国公债收益率(殖利率)下降的提振；此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话并不像一些人预期的那么鹰派。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              收益率小幅下降0.5个基点至0.080%，9月10年期日本公债期货合约        涨0.15至150.03。
    
    超长期债方面，20年期公债收益率              下降2.5个基点至0.600%，30年期公债收益率              下降3.5个基点至0.855%。

    日本财务省发售1万亿日圆，票息为0.60%的20年期公债，大约34.8784%以最低价格99.80得标。
    
    这次标债投标倍数为4.19倍，高于上次的3.98倍。
    
    日本公债市场也因美国公债价格上涨而受到提振，美债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍持谨慎看法。            
    
    美国10年期公债收益率           周四在亚洲交易时段报2.312%，低于周三收盘价2.327%。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.110%
    五年期公债                      -0.045%     +0.0   -0.045%
    10年期公债                       0.080%     -0.5    0.085%
    20年期公债                       0.600%     -2.5    0.625%
    30年期公债                       0.855%     -3.5    0.890%
    10年期公债期货                   150.03    +0.15    149.88
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/于春红; 审校 王洋/张若琪)

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