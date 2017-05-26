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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 14:35 BJT

日本债市：公债价格上涨，股市下跌提振债市人气

    路透东京5月26日 - 日本政府公债周四上涨，摆脱了昨日反响不佳的40年期公债标售的影响，因股市下跌提振债市人气。
    
    10年期日债收益率(殖利率)              跌1基点，至一周低位0.035%，10年期日债期货        涨0.17点至150.73。
    
    20年期日债收益率              下滑1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率              亦下滑1.5个基点至0.795%。
    
    日本股市日经指数周五收低0.6%，因日圆兑美元加速上涨，美元兑日圆      下滑0.4%至111.42日圆。      

    日本4月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅低于预期，帮助支撑了公
债市场人气。
    
    日本总务省周五公布，4月包括油品但不计生鲜食品的核心CPI较上年
同期上涨0.3%，为连续第四个月上升，但增幅小于市场预估中值的成长0.
4%。            
    
    日本央行周五的购债规模符合市场预期，包括4,500亿日圆五年至10
年到期的公债、2,000亿日圆10-25年到期的公债、以及1,000亿日圆到期
期限超过25年的公债。
    
    投资者等待日本央行下周将公布的6月例行购债操作的细节。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.170%     +0.0   -0.170%
    五年期公债                      -0.125%     -0.5   -0.120%
    10年期公债                       0.035%     -1.0    0.045%
    20年期公债                       0.555%     -1.5    0.570%
    30年期公债                       0.795%     -1.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.73    +0.17    150.56
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 王丽鑫/李春喜)
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