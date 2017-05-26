日本债市：公债价格上涨，股市下跌提振债市人气

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月26日 - 日本政府公债周四上涨，摆脱了昨日反响不佳的40年期公债标售的影响，因股市下跌提振债市人气。 10年期日债收益率(殖利率) 跌1基点，至一周低位0.035%，10年期日债期货 涨0.17点至150.73。 20年期日债收益率 下滑1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 亦下滑1.5个基点至0.795%。 日本股市日经指数周五收低0.6%，因日圆兑美元加速上涨，美元兑日圆 下滑0.4%至111.42日圆。 日本4月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅低于预期，帮助支撑了公 债市场人气。 日本总务省周五公布，4月包括油品但不计生鲜食品的核心CPI较上年 同期上涨0.3%，为连续第四个月上升，但增幅小于市场预估中值的成长0. 4%。 日本央行周五的购债规模符合市场预期，包括4,500亿日圆五年至10 年到期的公债、2,000亿日圆10-25年到期的公债、以及1,000亿日圆到期 期限超过25年的公债。 投资者等待日本央行下周将公布的6月例行购债操作的细节。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% +0.0 -0.170% 五年期公债 -0.125% -0.5 -0.120% 10年期公债 0.035% -1.0 0.045% 20年期公债 0.555% -1.5 0.570% 30年期公债 0.795% -1.5 0.810% 10年期公债期货 150.73 +0.17 150.56 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 王丽鑫/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为