日本债市：公债价格上涨，股市下跌提振债市人气

路透东京5月26日 - 日本政府公债周四上涨，摆脱了昨日反响不佳的40年期公债标售的影响，因股市下跌提振债市人气。 10年期日债收益率(殖利率) 跌1基点，至一周低位0.035%，10年期日债期货 涨0.17点至150.73。 20年期日债收益率 下滑1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 亦下滑1.5个基点至0.795%。 日本股市日经指数周五收低0.6%，因日圆兑美元加速上涨，美元兑日圆 下滑0.4%至111.42日圆。 日本4月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅低于预期，帮助支撑了公 债市场人气。 日本总务省周五公布，4月包括油品但不计生鲜食品的核心CPI较上年 同期上涨0.3%，为连续第四个月上升，但增幅小于市场预估中值的成长0. 4%。 日本央行周五的购债规模符合市场预期，包括4,500亿日圆五年至10 年到期的公债、2,000亿日圆10-25年到期的公债、以及1,000亿日圆到期 期限超过25年的公债。 投资者等待日本央行下周将公布的6月例行购债操作的细节。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% +0.0 -0.170% 五年期公债 -0.125% -0.5 -0.120% 10年期公债 0.035% -1.0 0.045% 20年期公债 0.555% -1.5 0.570% 30年期公债 0.795% -1.5 0.810% 10年期公债期货 150.73 +0.17 150.56 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 王丽鑫/李春喜)