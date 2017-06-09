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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:56 BJT

日本债市：公债价格上涨，自美债走势寻得指引

    路透东京6月9日 - 日本政府公债周五上涨，日债收益率自美债走势中寻得指引，并脱离上日所及的数月高点。
    
    10年期日债收益率              跌1.5个基点至0.050%，上日一度涨至高点0.075%，为3月中以来最高。

    近月10年期日债期货        涨0.13点，报150.60。 

    投资人关注焦点仍在海外事件，英国执政保守党在大选中痛失议会多数席次地位，政局陷入动荡，可能打乱英国退欧谈判。
    
    英国大选出口民调显示保守党无法取得过半数席次后，美国10年期公债期货在盘后交易上扬。
    
    美国10年期公债收益率           在亚洲盘报2.188%，低于周四美国收盘位2.194%。
    
    20年期日债收益率              跌2个基点，至0.560%，30年期日债收益率              跌1.5个基点至0.825%。上日双双触及5月中以来高位，分别为0.585%及0.845%。
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     -0.5   -0.105%
    五年期公债                      -0.085%     -1.0   -0.075%
    10年期公债                       0.050%     -1.5    0.065%
    20年期公债                       0.560%     -2.0    0.580%
    30年期公债                       0.825%     -1.5    0.840%
    10年期公债期货                   150.60    +0.13    150.47
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)
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