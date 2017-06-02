日本债市：公债价格下滑，因日股触及近两年高位

路透东京6月2日 - 日本公债价格周五下跌，因日本股市升至近两年高位，且避险债券的吸引力下降。 指标10年期公债期货收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.055%，为4月10日以来最高点。30年期公债收益率 也上涨0.5个基点，至0.815%。 日本央行在例行购债操作中将剩余期限不到一年的日债的购买规模增加至1,000亿日圆(8.95亿美元)，上次为购买700亿日圆。但日本债市对此几无反应，交易商称，因这已在预料之中。 由于在周五稍晚将公布备受关注的美国非农就业数据前，投资者观望气氛浓厚，整体市场波动有限。 日经指数 盘中升破20,000点大关，并触及22个月最高点。此前美股创下纪录高位。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +1.0 -0.165% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.575% +0.5 0.570% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.67 -0.02 150.69 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 戴素萍/张涛/李婷仪)