日本债市：公债价格下跌追随美债跌势，期货遭抛售令债市进一步承压

路透东京7月26日 - 日本公债价格周三下跌，追随美国公债跌势，市场等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议公布决定。 期货市场卖盘最为活跃，外资在期货市场的影响力比在现货债市要大。 指标10年期日本公债期货合约 下午尾盘时下跌0.15点至150.11。 10年期公债收益率(殖利率) 上升1.0个基点至0.075%。 交易员表示，日本央行周三购买到期期限超过10年的超长期公债的操作取得不错结果，对这些期限的公债构成一定支撑。 日本央行副总裁中曾宏表示，有一些迹象显示未来企业将会涨价。 市场对他的讲话基本没有反应。 美国公债价格周二下跌，部分因为美国股市触及纪录高位，削减对避险公债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.055% +1.5 -0.070% 10年期公债 0.080% +1.5 0.065% 20年期公债 0.590% +1.0 0.580% 30年期公债 0.860% +1.0 0.850% 10年期公债期货 150.11 -0.15 150.26 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译/审校 汪红英/王兴亚/张若琪)