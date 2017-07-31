日本债市：公债价格下跌，市场谨慎等待日本央行公布8月购债计划

路透东京7月31日 - 日本公债价格周一下跌，在日本央行公布8月购债操作计划前，市场存在一些谨慎情绪。 指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.075%，20年期公债收益率 涨1个基点至0.590%。 日本央行将于0800GMT公布下月购债操作的细节。 日本央行维持7月购债规模不变之后，市场目前聚焦央行是否会减少对中长期公债的购买数量。 来自其他主要债市的压力已减弱，日本央行因此可能减少购买公债。7月初，欧元区和美国公债收益率曾大涨。 三个月期欧洲日圆利率期货 跌至99.935，为4月初以来最低位。 下跌的原因是三个月期欧洲日圆的东京银行间同业拆借利率(Tibor)从0.0560%涨至0.0750%。 上周在Tibor上涨前，市场采用了一种新方法计算这档利率，为市场改革内容的一部分。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.065% 10年期公债 0.075% +0.5 0.070% 20年期公债 0.590% +1.0 0.580% 30年期公债 0.875% +1.5 0.860% 10年期公债期货 150.16 -0.03 150.19 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/白云; 审校 张荻/张涛)