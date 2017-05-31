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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 14:28 BJT

日本债市：公债价格下跌，投资者等待日本央行公布下月购债细节

    路透东京5月31日 - 日本公债价格周三下跌，不过波动不大，投资者等待日本央行公布6月例行购债操作的细节。
    
    日本央行将在0800GMT公布下月各年期公债的购买计划。
    
    多数市场参与者预计日本央行将维持购买细节不变，4月和5月该央行较之前数月削减了较短期公债的购买量。

    10年期现货公债收益率(殖利率)小升0.5个基点，至0.040%，10年期公债期货回吐盘初涨幅，收低0.08点
，至150.67。
    
    两年期公债收益率升0.5个基点，至负0.160%。
    
    日本4月工业生产反弹，打压债市信心。日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量
来到2008年以来最高水准。            
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +0.5   -0.165%
    五年期公债                      -0.115%     +1.0   -0.125%
    10年期公债                       0.040%     +0.5    0.035%
    20年期公债                       0.560%     +0.5    0.555%
    30年期公债                       0.795%     +0.0    0.795%
    10年期公债期货                   150.67    -0.08    150.75
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪)
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