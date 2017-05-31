日本债市：公债价格下跌，投资者等待日本央行公布下月购债细节

路透东京5月31日 - 日本公债价格周三下跌，不过波动不大，投资者等待日本央行公布6月例行购债操作的细节。 日本央行将在0800GMT公布下月各年期公债的购买计划。 多数市场参与者预计日本央行将维持购买细节不变，4月和5月该央行较之前数月削减了较短期公债的购买量。 10年期现货公债收益率(殖利率)小升0.5个基点，至0.040%，10年期公债期货回吐盘初涨幅，收低0.08点 ，至150.67。 两年期公债收益率升0.5个基点，至负0.160%。 日本4月工业生产反弹，打压债市信心。日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量 来到2008年以来最高水准。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 10年期公债 0.040% +0.5 0.035% 20年期公债 0.560% +0.5 0.555% 30年期公债 0.795% +0.0 0.795% 10年期公债期货 150.67 -0.08 150.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪)