日本债市：公债价格下跌，投资者等待日本央行公布下月购债细节

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月31日 - 日本公债价格周三下跌，不过波动不大，投资者等待日本央行公布6月例行购债操作的细节。 日本央行将在0800GMT公布下月各年期公债的购买计划。 多数市场参与者预计日本央行将维持购买细节不变，4月和5月该央行较之前数月削减了较短期公债的购买量。 10年期现货公债收益率(殖利率)小升0.5个基点，至0.040%，10年期公债期货回吐盘初涨幅，收低0.08点 ，至150.67。 两年期公债收益率升0.5个基点，至负0.160%。 日本4月工业生产反弹，打压债市信心。日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量 来到2008年以来最高水准。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 10年期公债 0.040% +0.5 0.035% 20年期公债 0.560% +0.5 0.555% 30年期公债 0.795% +0.0 0.795% 10年期公债期货 150.67 -0.08 150.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为