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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 14:22 BJT

日本债市：公债价格下跌，此前日本央行的购债操作显示卖压挥之不去

    路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。
    
    日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。
    
    日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。
    
    该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。

    五年期日债收益率             涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。
    
    两年期日债收益率             涨1.0个基点至负0.160%。
    
    较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率              涨0.5个基点至0.045%。
    
    10年期日债期货价格        跌0.05点至150.54。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +1.0   -0.170%
    五年期公债                      -0.115%     +1.0   -0.125%
    10年期公债                       0.045%     +0.5    0.040%
    20年期公债                       0.570%     +1.0    0.560%
    30年期公债                       0.800%     +0.5    0.795%
    10年期公债期货                   150.54    -0.05    150.59
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/王颖；审校 艾茂林/王丽鑫)
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