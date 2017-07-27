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2 天前
日本债市：公债价格全线上涨追随美债涨势，两年期公债标售获追捧
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2017年7月27日 / 凌晨4点36分 / 2 天前

日本债市：公债价格全线上涨追随美债涨势，两年期公债标售获追捧

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月27日 - 日本公债价格周四全线小幅上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议声明立场略偏鸽派，带动美国公债上涨，从而也提振了日债。
    
    两年期日本公债收益率(殖利率)             和10年期日债收益率              均下跌1个基点，分别报负0.120%和0.065%。30年期公债收益率              下跌0.5个基点至0.855%。
    
    两年期日债标售获得投资者追捧，这给较短期债券带来提振。

    周四2.2万亿日圆(198.5亿美元)两年期日债标售的投标倍数为5.35。交易商一般认为投标倍数高于2.0的结果令人满意。
    
    随着日本央行在常规购债操作中提高了较短期日债购买量，外界本就认为新的两年期日债会获得良好需求。
    
    美债价格周三上涨，此前美联储暗示可能在未来数月开始缩减资产负债表，并对通胀持略为鸽派的论调。
                
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价  (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.120%    -1.0   -0.110%                
    五年期公债                      -0.065%    -0.5   -0.060%                
    10年期公债                      0.065%     -1.0    0.075%                
    20年期公债                      0.585%     -0.5    0.590%                
    30年期公债                      0.855%     -0.5    0.860%                
    10年期公债期货                  150.26    +0.15    150.11                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 戴素萍/王兴亚)

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