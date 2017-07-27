日本债市：公债价格全线上涨追随美债涨势，两年期公债标售获追捧

路透东京7月27日 - 日本公债价格周四全线小幅上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议声明立场略偏鸽派，带动美国公债上涨，从而也提振了日债。 两年期日本公债收益率(殖利率) 和10年期日债收益率 均下跌1个基点，分别报负0.120%和0.065%。30年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.855%。 两年期日债标售获得投资者追捧，这给较短期债券带来提振。 周四2.2万亿日圆(198.5亿美元)两年期日债标售的投标倍数为5.35。交易商一般认为投标倍数高于2.0的结果令人满意。 随着日本央行在常规购债操作中提高了较短期日债购买量，外界本就认为新的两年期日债会获得良好需求。 美债价格周三上涨，此前美联储暗示可能在未来数月开始缩减资产负债表，并对通胀持略为鸽派的论调。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% -1.0 -0.110% 五年期公债 -0.065% -0.5 -0.060% 10年期公债 0.065% -1.0 0.075% 20年期公债 0.585% -0.5 0.590% 30年期公债 0.855% -0.5 0.860% 10年期公债期货 150.26 +0.15 150.11 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 戴素萍/王兴亚)