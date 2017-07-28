日本债市：公债价格全线下跌追随美债颓势，但跌势因日股下滑而受限

路透东京7月28日 - 日本公债价格周五全线下跌，市场追随隔夜美债颓势，不过日股日经指数下滑限制了日债跌势。 日本两年期公债 和10年期公债 收益率均涨0.5个基点，分别来到负0.115%和0.070%。30年期公债 收益率攀升1个基点至0.865%。 日本债市对日本国内政局变化几无反应；防卫大臣稻田朋美周五受丑闻影响宣布辞职。 分析师称，外界普遍预测稻田朋美早晚会辞职，因此她宣布辞职并不意外。 日股日经指数下跌，因科技类股重挫，追随纳斯达克市场颓势，美元兑日圆走软也令投资者保持谨慎。 美债价格周四下跌，因市场受到新债供应和美国经济数据良好的打压。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 五年期公债 -0.060% +0.5 -0.065% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.585% +0.5 0.580% 30年期公债 0.865% +1.0 0.855% 10年期公债期货 150.19 -0.02 150.21 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 艾茂林/王琛；审校 李婷仪/张涛)